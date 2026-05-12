De hospitalitywereld evolueert – beleving, comfort en duurzaamheid komen steeds dichter bij elkaar. Met de Mission Hospitality bewijst Satelliet Hospitality Furniture dat circulair design een vanzelfsprekend onderdeel is van goede inrichting. die visie is door Design Conformity Internationaal bekroond met twee prestigieuze onderscheidingen: de Circular Manufacturer Award én de Product Award. Deze awards erkennen voorlopers binnen de internationale meubelindustrie die circulariteit op een eerlijke, transparante en toekomstgerichte manier integreren in hun ontwerp- en productieproces. Voor Satelliet voelt die erkenning als een bevestiging van een manier van werken die diep verweven zit in de bedrijfscultuur.

‘Voor ons draait duurzaamheid om de keuzes die we iedere dag maken – in materialen, detaillering, comfort en levensduur,’ zegt Floris Bosmans, Sustainability manager bij Satelliet Hospitality Furniture. ‘we ontwerpen meubilair dat lang meegaat, gerepareerd kan worden en bijdraagt aan ruimtes waarin mensen zich prettig voelen. dat is voor ons echte hospitality.’

Circulariteit als onderdeel van goed design

Tijdens het bezoek aan de showroom en productielocatie zag Design Conformity hoe circulariteit bij Satelliet wordt gepresenteerd als een natuurlijk onderdeel van het ontwerpproces. Van slimme bevestigingssystemen die meubelen eenvoudig te repareren maken tot materiaalkeuzes die verspilling verminderen: achter ieder detail schuilt een doordachte balans tussen esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. Juist die bijna onzichtbare ontwerpkeuzes maken volgens Design Conformity het verschil.

Een voorbeeld hiervan is het modulaire banquette-systeem waarbij losse onderdelen eenvoudig vervangen of opnieuw gestoffeerd kunnen worden. Ook innovatieve oplossingen zoals batterij verwarmde outdoor seating laten zien hoe duurzaamheid en hospitality hand in hand gaan. In plaats van energie-intensieve terrasverwarming wordt hier gericht comfort toegevoegd door de gast te verwarmen in plaats van de buitenlucht.

Hospitality design met oog voor de toekomst

De internationale erkenning benadrukt de positie van Satelliet als één van de frontrunners binnen de Europese hospitality- en contractmarkt op het gebied van circulair design, refurbishment en secondlife oplossingen. De hospitalitysector verandert snel. Nieuwe ESG-doelstellingen, strengere regelgeving en een groeiende vraag naar duurzame interieurconcepten vragen om andere keuzes van ontwerpers, architecten en ondernemers. Satelliet ziet daarin juist kansen voor creativiteit, samenwerking en innovatie.

‘Duurzaam ontwerpen betekent niet dat je hoeft in te leveren op sfeer of uitstraling,’ zegt Gijs van Essen, designer bij Satelliet hospitality furniture. ‘Integendeel. Juist door slim te ontwerpen ontstaan oplossingen die comfortabeler, sterker en toekomstbestendiger zijn. Het mooiste compliment is wanneer gasten simpelweg genieten van een ruimte, zonder direct te zien hoeveel circulariteit er achter het ontwerp schuilgaat.’

Van materiaalstrategie tot emotionele verbinding

Tijdens de gesprekken met Design Conformity werd ook de visie van Satelliet op materiaalgebruik uitgelicht. Zo ontwikkelde het bedrijf outdoor collecties in staal met de warme uitstraling van hout – een bewuste keuze die inspeelt op de wens van opdrachtgevers én tegelijkertijd zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoud in het Noord-Europese klimaat. Daarnaast onderzoekt Satelliet continu hoe meubilair niet alleen fysiek langer meegaat, maar ook emotionele waarde behoudt. Comfort, tactiliteit, beweging en beleving spelen daarin een belangrijke rol. Want meubelen die prettig aanvoelen en rust brengen, blijven langer geliefd én langer in gebruik.

De gewonnen awards en de visie achter de certificeringen worden van 19 tot en met 21 mei extra onder de aandacht gebracht tijdens Clerkenwell Design Week in Londen, waar Satelliet UK aanwezig is. Hier gaat Satelliet verder in gesprek met architecten, interieurdesigners en hospitality professionals over de toekomst van circulair hospitality design.

Met de dubbele erkenning bevestigt Satelliet haar ambitie om samen met partners, ontwerpers en opdrachtgevers te blijven bouwen aan interieurs waarin duurzaamheid, comfort en gastvrijheid elkaar versterken. Als fundament voor de hospitality experience van morgen.