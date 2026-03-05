Noord-Brabant herbergt de meest duurzame bestemming ter wereld: Van Gogh Nationaal Park. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens ITB in Berlijn, ’s werelds grootste vakbeurs voor toerisme. Van Gogh Nationaal Park behaalde daar een 1ste plaats in de categorie Destination Management van de Green Destinations Top 100 Story Awards 2026, toegekend door een internationale jury van experts van Green Destinations. Daarmee behoort Brabant wereldwijd tot de koplopers op het gebied van duurzaam toerisme en bestemmingsmanagement. De award werd in ontvangst genomen door Van Gogh Nationaal Park en Brabant Partners.

De prijs werd toegekend voor het project WandelStarter, een initiatief van Brabant Partners binnen het Europese subsidieprogramma Interreg North-West Europe. Het best practice-verhaal “Van bezoekersdruk naar balans: hoe de WandelStarter-aanpak het bestemmingsmanagement vernieuwt” werd eerder opgenomen in de Green Destinations 2025 Top 100 Stories, een internationale lijst met inspirerende voorbeelden van duurzaam toerisme. Brabant Partners heeft het project opgezet binnen Van Gogh National Park en vanuit daar verder uitgerold door heel Brabant. Met WandelStarter ontwikkelt Brabant Partners alternatieve startpunten voor wandelingen en stimuleert het bezoekers om ook andere locaties te ontdekken, dichter bij steden en dorpen. Zo wordt de drukte beter gespreid en blijven kwetsbare natuurgebieden beschermd.

Levend landschap, gedragen door samenwerking

Aan de WandelStarter werkt Brabant Partners samen met 56 gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, mobiliteitsexperts en toeristische organisaties. Deze integrale aanpak leverde Van Gogh Nationaal Park een plek op in de wereldtop van duurzame bestemmingen.

Heleen Huisjes, Brabant Partners: “Deze podiumplaats is een enorme erkenning voor onze regio. Wereldwijd worstelen bestemmingen met de balans tussen recreatie, natuur, mobiliteit en leefbaarheid. In Van Gogh Nationaal Park laten we zien dat duurzaam destinatiemanagement werkt. We zetten duurzaam toerisme en recreatie centraal in onze activiteiten onder de noemer Goed Leven. Zo werken we samen aan een leefbare regio waarin bewoners en bezoekers nu én in de toekomst kunnen genieten van Brabant”.

Reisgedrag sturen

Naast druktespreiding richt Brabant Partners zich ook op duurzame bereikbaarheid. De vraag gaat niet alleen meer over waar mensen starten, maar ook hoe ze daar komen. Het recreatieve aanbod komt steeds dichter bij de leefomgeving van inwoners, waardoor duurzame vervoersopties zoals fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker en vanzelfsprekender worden als vervoerskeuze. Fabio Tat, projectleider: “We zien dat de toegangswegen naar populaire natuurgebieden druk, en de parkeerplaatsen bij populaire toegangspoorten, vol zijn, met name in de weekenden. De volgende stap binnen het project is dat we actief reisgedrag gaan sturen. Daarom ontwikkelen we OV-startpunten die ook zichtbaar zijn op WandelStarter. Zo stimuleren we ook het reizen met het openbaar vervoer naar de natuur en maken we duurzame keuzes vanzelfsprekender.”

Van Gogh als inspirator

Van Gogh Nationaal Park is een levend Brabants landschap waar natuur, cultuur, dorpen en steden samenkomen. De sterke band die Vincent van Gogh hier had met natuur en het boerenleven vormt tot op de dag van vandaag een inspiratiebron. Frank van den Eijnden, Van Gogh Nationaal Park: “In Brabant treed je letterlijk in het voetspoor van Van Gogh. Met 46 Van Gogh-monumenten, 4 musea en maar liefst 56 natuurgebieden brengt het park het Brabantse verhaal van Van Gogh tot leven op de plekken waar hij woonde, werkte en zich liet inspireren. Via de iconische fietsroutes en uitgestippelde wandelpaden beleven bezoekers het landschap zoals hij dat ooit zag. Deze prijs is niet alleen een enorme eer, maar vooral een krachtige stimulans om verder te bouwen aan een groene, gezonde leefomgeving met ruimte voor natuurinclusief ondernemerschap. Slechts 1,5 jaar na de officiële status als Nationaal Park door het ministerie van LVVN krijgt deze vernieuwende aanpak al internationale waardering.”

Goed Leven in Brabant

De internationale erkenning voor Van Gogh Nationaal Park onderstreept de strategie van Brabant Partners: Goed Leven. Met deze koers verbindt de organisatie genieten van Brabant direct aan zorg voor natuur, leefomgeving en gemeenschap. Brabant Partners stuurt actief op spreiding van bezoekers, beschermt kwetsbare natuur en stimuleert duurzaam reisgedrag. Daarnaast ontwikkelt de organisatie initiatieven die gezondheid en welzijn versterken, zoals Het Nieuwe Bourgondisch en Brabants Kloosterpad. Zo geeft Brabant Partners concreet invulling aan regeneratief toerisme: een aanpak waarbij bezoekers, bewoners en natuur samen profiteren – nu en in de toekomst

Foto: Collse Watermolen: © Brabant Partners – Hans Avontuur