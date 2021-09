TIER Mobility lanceert haar klimaatneutrale deelvervoer service in Nederland

TIER Mobility, de Europese marktleider op het gebied van deelvervoer, biedt haar service vanaf 30 september ook aan in Nederland. TIER begint met 250 e-bikes in Eindhoven. Een dag later, op 1 oktober, lanceert TIER haar diensten ook in Utrecht met zowel elektrische fietsen als scooters. Als het aan Jesper Vis, general manager Benelux bij TIER Mobility, ligt dan volgen er nog veel meer Nederlandse steden.

TIER – Change mobility for good

Jesper Vis, General Manager Benelux bij TIER: “We kijken ernaar uit om samen met Eindhoven en Utrecht, onze e-bikes en e-scooters in Nederland te introduceren. Met onze missie om mobiliteit voorgoed te veranderen willen we steden bereikbaar, leefbaar, toekomstbestendig en minder afhankelijk van auto’s maken. TIER is ervan overtuigd dat je mensen met een gevarieerd aanbod van deelmobiliteit kunt verleiden tot het maken van duurzame(re) keuzes en gezond gedrag. Met als gevolg dat de verkeersdruk en uitstoot in steden afneemt en de leefbaarheid toeneemt.”

Volledig klimaat-neutraal

Om de eigen transportkosten en emissies te verlagen, zet TIER lokale teams in van vaste medewerkers die met elektrische bakfietsen en – busjes door de stad rijden om lege batterijen ter plaatse te vervangen. Daardoor hoeven TIER voertuigen niet naar een magazijn om op te laden. Mede hierdoor is TIER sinds januari 2020 volledig klimaatneutraal.

E-bikes parkeren – veilig en zonder overlast

TIER heeft verschillende maatregelen getroffen om een veilig en verantwoord gebruik van hun voertuigen te garanderen. Wanneer nieuwe gebruikers de TIER-app gebruiken, verschijnen er eerst een aantal instructiemodules over verantwoord gebruik en parkeren die niet kunnen worden overgeslagen.

Over TIER Mobilty

TIER Mobility is Europa’s marktleider op het gebied van deelvervoer. De mobiliteitsaanbieder wordt gedreven door de missie om mobiliteit voorgoed te veranderen. TIER helpt steden, met haar klimaatneutrale elektrische deelvoertuigen, om hun afhankelijkheid van auto’s te verminderen. TIER Mobility is in 2018 opgericht door Lawrence Leuschner, Matthias Laug en Julian Blessin met een hoofdkantoor in Berlijn. Inmiddels is TIER actief in meer dan 145 steden in 16 landen in Europa en het Midden-Oosten. Met een focus op het bieden van de veiligste, rechtvaardigste en duurzaamste mobiliteitsoplossing, is TIER sinds 2020 klimaatneutraal. Tot de investeerders van TIER behoren SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone, Goodwater Capital en White Star Capital. Voor meer informatie bezoek www.tier.app