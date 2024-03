Gaiyo, het meest complete mobiliteitsplatform voor bedrijven en consumenten, kondigt de volledige integratie van GO Sharing e-bikes en e-scooters aan in de Gaiyo App. Met meer dan 3.600 e-scooters en meer dan 2.650 e-bikes van GO Sharing voegt deze integratie een aanzienlijke vloot toe aan het al indrukwekkende aanbod van deelmobiliteit binnen de Gaiyo App. Deze samenwerking stelt zakelijke en privé gebruikers in staat om makkelijk en rechtstreeks toegang te krijgen tot GO Sharing e-bikes en e-scooters vanuit de Gaiyo App. Met de toevoeging van GO Sharing aan het brede mobiliteitsaanbod in de Gaiyo App, met onder andere Donkey Republic, Check, felyx, Bolt, TIER en meer, blijft Gaiyo de ultieme plek voor gebruikers die op zoek zijn naar makkelijke en duurzame mobiliteitsopties in stedelijke gebieden.

“De integratie van GO Sharing in de Gaiyo App is een mijlpaal voor ons en versterkt onze missie om de meest complete oplossing te bieden voor duurzame mobiliteit aan zowel zakelijke als privé gebruikers,” aldus Lucien Groenhuijzen, CEO bij Gaiyo. Met deze toevoeging hebben gebruikers nu nog meer keuze dan ooit tevoren, waardoor Gaiyo een uitstekende optie is voor iedereen die op zoek is naar duurzame en flexibele mobiliteit in stedelijke gebieden.”

GO Sharing biedt hoogwaardige elektrische fietsen en scooters aan in diverse gebieden, waaronder Breda, Delft, ‘s-Hertogenbosch, Haarlem en Leeuwarden waar minder deelvervoer beschikbaar is, naast grote steden zoals Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, en vanaf 1 april in Amsterdam. Door GO Sharing toe te voegen aan de Gaiyo App, krijgen gebruikers nu nog meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor deelmobiliteit.

“Met trots kondigen we aan dat GO Sharing nu volledig geïntegreerd is in de Gaiyo App,” zegt Mudzahid Beslija, CEO van BinBin en GO Sharing. “Deze samenwerking opent de deuren voor Gaiyo-gebruikers om moeiteloos gebruik te maken van onze e-bikes en e-scooters in Nederland. Bij GO Sharing geloven we in een groene planeet met mobiliteit van iedereen, voor iedereen. Door onze krachten te bundelen met Gaiyo, willen we verder bouwen aan onze visie om steden vrij te maken van lawaai en vervuiling door iedereen toegang geven tot onze vervoersopties.”

De Gaiyo App biedt een alles-in-één-oplossing voor het boeken, betalen en gebruiken van diverse vormen van deelvervoer. Met een intuïtieve interface en een breed scala aan partners blijft Gaiyo de gouden standaard in Nederland voor deelvervoer.

Over Gaiyo

Gaiyo is het meest complete mobiliteitsplatform voor bedrijven en consumenten in Nederland. Gaiyo is er voor bedrijven die de flexibele mobiliteit van hun medewerkers beter en duurzamer willen organiseren met zakelijke mobiliteitsdiensten en -producten zoals de CO2-registratie en declaratietool voor woon-werkverkeer en thuiswerk, de Gaiyo Card. Daarnaast heeft de Gaiyo App het meest uitgebreide aanbod aan mobiliteitsopties, waaronder OV, deelscooters, deelfietsen en deelbakfietsen en biedt Gaiyo een duurzaam alternatief voor autobezit. De Gaiyo App stelt privé en zakelijke gebruikers in staat om hun reizen gemakkelijk te plannen, boeken en betalen, en is bovendien de goedkoopste ‘parkeerapp’ van Nederland.