NS introduceert de elektrische deelfietsen van TIER in de NS-app. Reizigers kunnen de fietsen sinds maandag 22 januari met de NS-app handig boeken, betalen en ontgrendelen. Door verschillende combinaties van vervoer aan te bieden in de app, maakt NS het voor reizigers makkelijker en sneller om duurzaam van deur tot deur te reizen.

Duurzaamheid en Gemak

Met de samenwerking willen NS en TIER het gebruik van duurzaam vervoer stimuleren en combineren van vervoer vereenvoudigen. Met de NS-app kunnen reizigers hun reis plannen, de fiets naar keuze boeken, eenvoudig betalen én makkelijk openen. Dit alles binnen de vertrouwde NS-app. De elektrische deelfietsen van TIER zijn beschikbaar voor reizigers met een NS flex-abonnement. Ook zakelijke reizigers met een NS business card kunnen de fietsen huren via de NS-app. De fietsen zijn te vinden in Utrecht, Bunnik, Odijk, Nieuwegein, Maarssen, Eindhoven en Veldhoven. Met de TIER-fietsen kunnen reizigers van de stad naar hun bestemming, waaronder het station, reizen en andersom. “De fietsen van TIER zien we als een goede aanvulling op ons aanbod. Het is nu voor het eerst mogelijk voor reizigers met een flex-abonnement om met onze app in de stad een elektrische deelfiets te pakken en gemakkelijk naar het station, kantoor of een andere bestemming te fietsen. In een paar kliks vind je een fiets, maak je hem open met de NS-app en fiets je weg”, aldus Ivo Steffens, commercieel directeur bij NS.

Hoe het werkt

Reizigers kunnen in de NS reisplanner een reis plannen met de fietsen van TIER. Ook kan een reiziger in de NS-app met de functie In de buurt zien waar dichtbij een deelfiets van TIER staat en vervolgens een fiets boeken. Dat gaat eenvoudig door in de NS-app op Start mijn rit te klikken. Beëindigen van de huur gaat op dezelfde manier, door de fiets in een van de parkeerzones terug te plaatsen en af te melden in de NS-app. Alle gemaakte ritten zijn vervolgens terug te zien op de maandelijkse NS-factuur.

Toegang tot verschillende vervoermiddelen via de NS-app

De samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS) in Nederland. Hierbij hebben reizigers toegang tot verschillende vervoermiddelen via één platform naar keuze. TIER is de allereerste dienst waarvan je via de NS-app volledig gebruik kan maken. Nils Verkennis, directeur Nederland bij TIER vertelt: “Deze integratie met NS richt zich op twee belangrijke obstakels waar veel mensen tegenaan lopen bij het streven naar duurzamer reizen: gemak en flexibiliteit. Nu kunnen reizigers in één enkele app eenvoudig een elektrische deelfiets vinden om hen te helpen hun reis naar of vanaf het station te voltooien. Dit sluit mooi aan bij het reisgedrag van onze gebruikers, aangezien bijna de helft onze elektrische deelfietsen al gebruikt in combinatie met het openbaar vervoer.” Technisch is de aansluiting mogelijk gemaakt in samenwerking met het platform Rivier, een initiatief van de vervoerders RET, HTM en NS. Rivier ontwikkelt MaaS-oplossingen en zet zich in om de beweging van bezit naar gebruik te stimuleren.

Deur-tot-deur

Een reis is zelden van station naar station. NS wil reizigers helpen met een zo makkelijk mogelijke reis van deur tot deur en kijkt daarom verder dan de trein. De fiets en de trein blijken een goede combinatie. Maar liefst 39% van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Zij kunnen gebruikmaken van meer dan 500.000 stallingsplaatsen. Ook biedt NS ruim 21.500 OV-fietsen op 291 locaties en 120 elektrische OV-fietsen op vier locaties. Daar komen nu de elektrische deelfietsen van TIER bij, waarmee reizigers niet alleen vanaf het station kunnen reizen maar ook naar het station of een andere bestemming.

De fietsen van TIER zijn te zien in de laatste update van de NS-app. Vanaf 22 januari is deze update geleidelijk beschikbaar voor steeds meer reizigers. Het duurt een aantal weken voordat iedereen toegang heeft tot deze update.