TIER, wereldwijd marktleider op het gebied van micro-mobiliteit, heeft de samenwerking met Remondis, een van ’s werelds grootste recyclingaanbieders, uitgebreid. Hierdoor zal TIER veel elementen van lithium-ion batterijen op de meeste Europese markten waar TIER actief is recyclen.

De samenwerking bestrijkt 16 Europese markten, waaronder Nederland en België. Door deze hernieuwde samenwerking worden ook de zeldzame aardmetalen uit oude batterijen van TIER e-bikes hergebruikt. Hierdoor krijgen de lithium-ion batterijen van 160.000 e-steps, e-bikes en e-bromfietsen na gebruik een nieuw leven.

Zoveel mogelijk onderdelen en grondstoffen van de accu’s worden gerecycled. Op deze manier zijn er minder nieuw gedolven grondstoffen nodig bij de productie van een volgende lichting TIER vervoersmiddelen.

De overeenkomst met Remondis bouwt voort op een samenwerking uit 2021.

Om de ecologische voetafdruk van gedeelde micromobiliteit te minimaliseren, brengen TIER en Remondis naast waardevolle edelmetalen zoals kobalt, nikkel en mangaan ook andere recycleerbare materialen zoals kunststoffen, aluminium en elektronische componenten terug in de grondstofcyclus. Batterijen worden uiteraard alleen ter recycling aangeboden als ze niet kunnen worden gerepareerd. Naast de samenwerking met Remondis werkt TIER ook samen met Vertical Values. Via deze samenwerking krijgen lithium-ion batterijen wanneer mogelijk een tweede leven.

Ailin Huang, hoofd Duurzaamheid bij TIER Mobility: “Het goed recyclen van lithium-ion batterijen is van cruciaal belang voor het verminderen van de milieu-impact van onze diensten. Tegelijkertijd levert het ook een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van de toekomstige beschikbaarheid van grondstoffen. In Remondis hebben we een ervaren partner gevonden die ons ondersteunt bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en toekomstgerichte perspectieven voor batterijrecycling.”

Lukas Wiedenmann, Key Account Manager bij Remondis: “We zijn verheugd samen te werken met TIER om de toekomst van elektrische micromobiliteit nog duurzamer en groener te maken. De CO2-besparingen en de vervanging van primaire grondstoffen beschermen het milieu en het klimaat in hoge mate en verlichten de inkoopdruk van de industrie.”

Sustainable Development Goal 12



TIER heeft de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als richtinggevend kader aangenomen. En deze omgezet in een agenda voor dagelijkse actie. Ailin Huang, hoofd Duurzaamheid bij TIER Mobility, zegt daarover: “Recycling is onderdeel van Sustainable Development Goal 12 van de Verenigde Naties: Duurzame consumptie en productie. Het recyclen van onze producten is dan ook een natuurlijk onderdeel van onze inspanningen om duurzaamheid in de (micro)mobiliteitsindustrie verder te bevorderen.”

Overige samenwerkingen

TIER streeft ernaar de lat voor duurzaamheid in de micromobiliteitsindustrie hoog te leggen. Het bedrijft pioniert voortdurend en ontwikkelt continu nieuwe normen. In 2021 kondigde TIER zijn samenwerking aan met Northvolt, een toonaangevende leverancier van duurzame, hoogwaardige batterijcellen en batterijsystemen. Hierdoor werd de milieu-impact van de batterijen die worden gebruikt voor elektrische voertuigen verlaagd. TIER werkt ook samen met Nunam, een Duits-Indiase impact gedreven start-up die pleit voor een groene energievoorziening op het Indiase platteland. In februari gingen TIER en de Berlijnse startup Vertical Values een samenwerking aan om de levensduur van batterijen te verlengen door lithiumbatterijen op Europese markten te repareren en upcyclen.