Indonesië blijft de ontbossingshaard in de regio volgens een door AidEnvironment uitgevoerde analyse van de oliepalmconcessiebedrijven in Indonesië, Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea met de meeste ontbossing in de eerste zes maanden van 2022. De top tien van concessies heeft gezamenlijk bijgedragen aan 8.100 hectare ontbossing en deze tien concessies liggen allemaal in Indonesië. Twee van de concessies bevinden zich in Papoea, drie in Sumatra en de rest in Kalimantan.

AidEnvironment voert via het Chain Reaction Research consortium sinds 2018 onderzoek uit naar de top ontbossers onder palmoliebedrijven en publiceert dit. Dit onderzoek heeft als doel de implementatie van No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) commitments te ondersteunen die in de palmolie-industrie op grote schaal zijn aangenomen.

Als voorbeeld de plantage ‘PT Sawit Rokan Semesta’ op plaats 7:

PT Sawit Rokan Semesta heeft in de eerste helft van 2022 600 ha bos gerooid. De concessie is gelegen in Rokan Hulu, Riau in Sumatra. PT Sawit Rokan Semesta is eigendom van de familie Widjaja uit Noord-Sumatra. Deze familie Widjaja is verbonden met de Sewangi Groep, een palmoliebedrijf dat gevestigd is in Medan, Noord-Sumatra. De Sewangi-groep komt in de NDPE-leveringsketens voor via AAK, ADM, Avon, BASF, Bunge, Cargill, Danone, FrieslandCampina, Fuji Oil, Golden Agri Resources (GAR), Grupo Bimbo, Innospec, Itochu, Johnson&Johnson, KAO, KLK, Kellogg’s, Mondelēz, Nestlé, Olam, Olenex, Oleon, Pepsico, P&G, Unilever, Vandemoortele en Wilmar.

Reactie Marcel van Wing (The Flower Farm): ‘Ontbossing van regenwoud gaat onverminderd door ondanks toezeggingen van de palmolie industrie’

Marcel van Wing (The Flower Farm, producent van palmolie vrije boter en hazelnootpasta): “Het is maar weer eens bewezen vandaag in onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Aid Environment: 8.100 hectare cruciaal regenwoud alleen alweer dit jaar wederom ontbost in Indonesië. Even ter referentie om te voelen hoeveel dat wederom is: dat zijn 12.000 voetbalvelden. Het bouwt verder aan het systematisch vernietigen van een cruciaal ecosysteem. Met gevolgen die nu al merkbaar zijn (zoals het dreigende uitsterven van de orang-oetans) maar vooral merkbaar zal zijn voor de komende generaties. Het is een drama dat nu toch echt een keer halt geroepen moet worden.

Het zure is dat de ‘palmolie lobby’ roept dat we niet moeten zeuren over ontbossing van regenwoud. Ze zijn immers duurzaam bezig. Maar de waarheid is dat deze zogenoemde “duurzame palmolie” maar maximaal 15 % uitmaakt van de totale productie. Simpelweg omdat er geen vraag naar is en bedrijven al helemaal niet een eventuele premie willen betalen. Daarom neemt de vraag naar duurzame palmolie alleen maar af. Het gruwelijke is dat niemand ingrijpt. Daardoor kan de palmolie-industrie vrolijk door blijven ontbossen totdat het op is.

Mijn mening? Palmolie dient een boycot te krijgen omdat dat de enige manier is om deze misdaad te stoppen. Regenwoud is de kraamkamer van al het leven op aarde. Het levert 80% van de biodiversiteit op aarde. Daarom is het dus essentieel voor de toekomst van ons maar vooral die van onze kinderen. Deze simpele logica blijkt maar niet door te dringen tot de hersenen van de Dagobert Ducken die achter deze industrie schuil gaan. ”

