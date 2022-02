De TIAS MBA werkt samen met de MBA van de University of Exeter Business School (UK) en de Royal Schiphol Group om een van de meest complexe doelen van duurzame ontwikkeling aan te pakken: hoe kan vliegen schoner en groener worden?

Baanbrekende initiatieven voor duurzaamheid

Royal Schiphol Group, eigenaar van Schiphol Amsterdam – in 2022 de derde drukste internationale luchthaven ter wereld – wil in 2050 de meest duurzame luchthavens ter wereld exploiteren. Zij werkt voortdurend aan het verduurzamen van haar luchthavens – en de luchtvaartsector – door middel van baanbrekende initiatieven die gericht zijn op de impact van belanghebbenden op de luchthaven, in de lucht, en van en naar de luchthaven.

Hoe samenwerking kan inspireren tot duurzame innovatie

MBA-studenten van TIAS en Exeter gaan samenwerken om advies te geven aan de Royal Schiphol Group in het kader van de UtrExe Sustainable Business Development Challenge 2022. Mirjam Minderman, beleidsadviseur bedrijfsleven en maatschappij bij TIAS, zei: “Dit is zo’n belangrijke kans voor de TIAS- en Exeter MBA-studenten om te ervaren hoe samenwerking kan inspireren tot duurzame innovatie en bedrijfsmodellen. Het begrijpen van de complexiteit van deze specifieke uitdaging en het bijdragen aan het grotere doel van een CO2-neutrale luchtvaartsector in 2050, is geweldig ervaringsleren voor de studenten en noodzakelijk voor verantwoord managementonderwijs.”

Gretchen van der Spek, directeur International Business Administration Programs bij TIAS, benadrukt het belang van de UtrExe Challenge: “Het ontwikkelen van leiders om het bedrijfsleven te transformeren ten dienste van de samenleving is de missie van TIAS. Dit partnerschap met de University of Exeter Business School is een spannende kans om internationaal samen te werken aan een onderwerp dat voor beide business schools belangrijk is. Het werken aan een SDG-uitdaging voor de Royal Schiphol Group stelt de studenten in staat om alle kennis en vaardigheden die ze tijdens de MBA hebben ontwikkeld in de praktijk te brengen om zo een positieve impact te creëren op het bedrijfsleven en de maatschappij, en om hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling te ondersteunen.”