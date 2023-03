Royal Schiphol Group, nlmtd en TNW gaan samenwerken om innovatie op de luchthaven verder te versnellen. nltmd en TNW hebben veel expertise in huis en een groot, wereldwijd netwerk aan start-ups en innovatie partners waar Schiphol uit kan putten. De partijen starten hun structurele samenwerking dit voorjaar met een proef met zelfrijdende bussen.

“We hebben innovatie nodig om onze ambitie te halen: de meest duurzame luchthaven ter wereld te worden. Zo voorzien we bijvoorbeeld dat in 2050 de dagelijkse werkzaamheden op het platform van Schiphol aanzienlijk zijn veranderd. Activiteiten op de grond zoals bagagevervoer, personenvervoer en het slepen van vliegtuigen zullen niet alleen schoon, maar ook slim en autonoom zijn. We hebben met TNW (The Next Web) en nltmd al eerste stappen gezet op dit vlak. We gaan dit voorjaar een proef doen met zelfrijdende bussen op het platform van Schiphol. Op die manier kunnen we bepalen welke vervolgstappen er zijn in de toekomst.” – Jan Zekveld, hoofd innovatie bij Royal Schiphol Group

“De ambitie van Royal Schiphol Groep voor het creëren van ’s werelds meest duurzame, hoogwaardige luchthavens en daarmee wereldwijd impact te maken op het verduurzamen van de luchtvaartsector is inspirerend. Dat is een ambitie waar wij graag een bijdrage aan leveren, en waarvoor wij het wereldwijde Innovatie Ecosysteem kunnen helpen mobiliseren. Zelfrijdende bussen zijn een eerste project waar we op samenwerken, en daarna pakken we snel door. Altijd door de best mogelijke partners aan Schiphol te koppelen. “- Pieter Paul van Oerle, oprichter van Ecosystem Orchestration partner nlmtd:

“We zijn verheugd om Schiphol te helpen versnellen in hun innovatie projecten. Waar veel bedrijven in moeilijke tijden hun innovatie-inspanningen terugschroeven, is innovatie voor Schiphol dé oplossing. We kunnen niet wachten om oplossingen in de markt te vinden die autonoom vervoer mogelijk maken, of bijvoorbeeld het werken lichter te maken voor de medewerkers, en om samen te werken met externe innovators om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ons doel is om Schiphol te helpen een duurzamere en toekomstbestendige organisatie te worden, en we hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking hieraan zal bijdragen.”- Directeur van TNW Programs, Arno Nijhof

Over de Innovatie Hub bij Royal Schiphol Group

Om werelds meest duurzame en hoogwaardige luchthaven te worden werken we aan de volgende doelen: het verhogen van de kwaliteit van onze service, het netwerk en de leefomgeving. Om deze ambities te bereiken investeert Schiphol Group volop in innovatie. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verschillende partners zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, startups en universiteiten. De Innovatie Hub richt zich op het valideren van nieuwe oplossingen voor een toekomstbestendige luchthaven.