Brancheorganisatie Airports Council International (ACI) heeft Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport het hoogst haalbare niveau voor het verduurzamen van de luchthavens toegekend. De drie Royal Schiphol Group luchthavens behoren tot de eerste tien luchthavens wereldwijd die dit niveau halen. Belangrijk vereiste voor de erkenning door ACI is dat de luchthavens hun eigen CO2-uitstoot in 2022 met 90% of meer hebben teruggebracht ten opzichte van 2010.

ACI heeft een nieuw hoger niveau aan hun CO2 benchmark toegevoegd, level 5. Met deze benchmark maakt ACI inzichtelijk hoe en in welke mate luchthavens wereldwijd de CO2-uitstoot van hun eigen, grondgebonden activiteiten reduceren. De luchthavens die dit certificaat level 5 krijgen, hebben hun uitstoot niet alleen met 90% teruggebracht, maar hebben ook netto nul uitstoot. Daarnaast werken de luchthavens actief samen met andere organisaties om de uitstoot van de hele luchtvaartsector en andere indirecte uitstoot zoals het verkeer van en naar de luchthavens naar netto nul te brengen.

Wilma van Dijk, directeur van Rotterdam The Hague Airport en lid van het Royal Schiphol Group managementteam, neemt de certificaten namens de luchthavens in ontvangst en zegt hierover: “Het is mooi dat drie Nederlandse luchthavens deze erkenning krijgen voor hun inspanningen op het gebied van verduurzaming. En bij de eerste tien wereldwijd horen die deze erkenning krijgen. Dat willen we vasthouden, we blijven uitstoot verder omlaag brengen. Niet alleen op onze luchthavens, waar we deze erkenning voor krijgen, maar in de hele luchtvaartsector. Zo blijven we Nederland steeds duurzamer verbinden met de wereld.”

Amsterdam Airport Schiphol

“Deze erkenning is een belangrijke mijlpaal en past bij onze ambitie om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens in de wereld te worden. We hebben de CO2 uitstoot van onze eigen activiteiten ten opzichte van 2010 met 90% omlaag gebracht. Maar we zitten niet stil en blijven toewerken naar uitstootvrije luchthavens in 2030. De elektrische vloot grondmateriaal van Schiphol en partners wordt steeds groter, we draaien volledig op stroom van Hollandse wind en de terminal en onze gebouwen gaan stapsgewijs steeds verder van het gas af. Tegelijkertijd blijven we ook werken aan verduurzaming van de luchtvaart.” – Denise Pronk, hoofd duurzaamheid bij Royal Schiphol Group

Rotterdam The Hague Airport

RTHA zet zich actief in voor het verduurzamen van de luchthaven. Dit omvat onder andere de geleidelijke afschaffing van gas, de inkoop en het opwekken van groene stroom met ruim 37.000 zonnepanelen, de elektrificatie van voertuigen op het platform en het gebruik van de fossielvrije brandstof HVO100 in de luchthavenoperatie voor voertuigen die nog niet elektrisch zijn, zoals de crashtenders van de luchthavenbrandweer. In de lucht jaagt RTHA de verduurzaming van vliegen aan door versnelt duurzame vliegtuigbrandstof bij te gaan mengen en innovaties zoals elektrisch en waterstof aangedreven vliegen te stimuleren. Klik hier voor het persbericht van Rotterdam The Hague Airport over het behalen van level 5.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport werkt hard aan de reductie van emissies, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hernieuwbare energie, het elektrificeren van het grondmaterieel en het in rekening brengen van lagere havengelden als airlines de nieuwste generatie vliegtuigen inzetten die minder uitstoten. De CO2-uitstoot door vliegverkeer van Eindhoven Airport moet in 2030 30% lager zijn dan in 2019, waar de luchthaven verschillende acties voor onderneemt.