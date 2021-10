The Greenery ondertekent opnieuw overeenkomst met Initiatief Duurzame Handel (IDH)

Arthur Swijter (CFO The Greenery) ondertekende op 5 oktober een overeenkomst met Initiatief Duurzame Handel (IDH) een project van Sustainable Initiative Fruit and Vegetables (SIFaV). Deelname aan IDH sluit aan bij de ambities van The Greenery op het gebied van duurzaamheid. Sinds 2010 neemt The Greenery deel aan het initiatief IDH. In de periode tussen 2010 en 2020 stond sociale duurzaamheid voor alle partijen centraal. Sinds 2020 is daar duurzaamheid op het gebied van milieu en due diligence aan toegevoegd.

SIFaV 2025

Met de ondertekening The Greenery aan dat zij gericht aan de SIFaV 2025 duurzaamheidsagenda. Evenals de circa 35 andere partijen die ondertekend werken aan:

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk in de hele toeleveringsketen

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens

Het versterken van due diligence-rapportage en transparantie

Het collectieve actieplan staat in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. En ondersteunt de doelstellingen van de EU Farm to Fork-strategie om de transitie naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem te definitief.

The Greenery en Duurzaamheid

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. We streven naar een keten voor verse groenten en fruit, die nu én in de toekomst voed met minimale belasting voor mens en milieu. Daar hebben we samen langer profijt van. Wij werken aan een 100% verantwoord verantwoorde inkoop van groenten en fruit. In 2015 lag dit percentage voor The Greenery op 35%. is dit voor The Greenery stijgt naar meer dan 90%. Onze deelname aan IDH-SIFaV draagt ​​bij aan het gerealiseerde doel. Het totale resultaat van alle naast elkaar gelegen partijen samen ligt momenteel op een percentage van 85%.