The Green House van Albron Winnaar ABN AMRO Circular Food Award

The Green House van Albron is gisteren tijdens het FSIN Zomercongres uitgeroepen tot winnaar van de Circular Food Award 2018. The Green House is een living lab waar consumenten, bedrijven en kennisinstituten elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen over de circulaire economie. In deze broedplaats voor circulariteit worden oplossingen voor de upcycling van reststromen uit het voedselsysteem ontwikkeld.

De jury roemt The Green House – een initiatief van Ballast Nedam, Strukton en Albron – vanwege de manier waarop dit concept verduurzaming voor een breed publiek tastbaar maakt. The Circular Food Award is een initiatief van ABN AMRO. Hiermee wil zij inspirerende concepten stimuleren die de totstandkoming van de circulaire economie versnellen.

Uit de 24 inzendingen koos de vakjury drie genomineerden: Gro Mushrooms, Protix met het Oerei en Albron met The Green House. De jury beoordeelde de concepten op schaalbaarheid, inspiratie en de mate waarin de circulaire economie in het DNA van de onderneming zit. Albron kwam unaniem als winnaar uit de bus.

De vakjury bestond uit:

Jantine Heemskerk, commercieel directeur Heemskerk Fresh & Easy

Jan Willem Grievink, directeur FoodService Instituut Nederland

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens Wageningen Universiteit

Alex van Kuilenburg, business unit manager food Milgro bv.

Broedplaats voor circulariteit

The Green House is een volledig circulair paviljoen met horeca- en vergaderfuncties in het stationsgebied in Utrecht. Het is een ontmoetingsplaats waar consumenten en bedrijven zich laten inspireren en kennis uitwisselen over circulaire oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen. In de open keuken van The Green House draait alles om het terugdringen van afval en van het energie- en watergebruik. Het eten wordt bereid op basis van de de filosofie van Dutch Cuisine: altijd in het seizoen, zonder kunstmatige toevoegingen, minder vlees en vis en zo weinig mogelijk afval. Ook biedt The Green House onderdak aan een Urban Farm en Rain Garden, waar 40 gewassen groeien en elke dag vers geoogst kan worden. Gasten kunnen voor een maaltijd kiezen op basis van de CO 2 -footprint van het gerecht en de mate waarin het bijdraagt aan vitaliteit. Circulariteit beperkt zich in The Green House niet tot materialen en grondstoffen. Zo is 1 op de 5 arbeidsplaatsen gereserveerd voor medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

“We zijn ontzettend trots dat we tot winnaar zijn uitgeroepen van de Circular Food Award. Circulariteit gaat voor ons vooral over ‘doen’: over vallen en opstaan, leren en bijsturen en over nieuwe manieren van samenwerken. Als je echt circulair wilt werken, dan moet dat met elkaar, door de hele keten. Bovenal moet circulariteit voor gasten ook leuk en lekker zijn. In het Green House komt dit allemaal op een mooie manier samen.”, zegt Robert Visser, directeur Horeca & Hospitality van Albron.

“Deze prijs legt een verbinding tussen foodservice, foodretail en leveranciers,” vertelt Rob Morren, Sector Banker Food van ABN AMRO. “Circulair ondernemen doe je vooral samen. Wij vinden het belangrijk om bedrijven kennis te laten maken met de meest innovatie concepten om voedselverspilling tegen te gaan en reststromen zinvoller te gebruiken. Het niveau van de inschrijvingen was erg hoog en The Green House van Albron is door de vakjury als overtuigende winnaar uit de strijd naar voren gekomen.”