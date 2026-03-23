Om de sloopsector en haar rol in de transitie naar een circulaire bouweconomie Europees (en ook nationaal) zichtbaarder te maken én om (jong) talent/ studenten enthousiast te maken voor een carrière in de sloopsector heeft de European Demolition Association (EDA) de European Circular Economy in Constructions Award in het leven geroepen. Leden van de EDA organiseren in hun eigen land een prijsvraag en leggen de beste inzending voor aan de Europese jury. VERAS is lid van de EDA en organiseert de prijsvraag voor Nederland.

Uit alle inzendingen bepaalt de deskundige Nederlandse jury een winnaar per categorie en één overall winnaar. De inzending van de overall winnaar wordt namens Nederland voorgelegd aan de Europese jury. De Nederlandse winnaar dingt samen met de winnaars van de andere deelnemende landen mee naar de European Circular Economy in Constructions Award 2026.

Wie kan meedoen?

Studenten en (jonge) talenten van de Universiteit, HBO en MBO kunnen deelnemen aan deze prijsvraag.

Wat moet je doen?

Inzendingen moeten gerelateerd zijn aan de thema’s circulariteit, innovativiteit en toepasbaarheid in de sloopbranche. Er zijn twee categorieën: praktische en theoretische inzendingen. Jouw inzending mag een samenvatting zijn (maximaal 3A4 of een filmpje) van een afgeronde scriptie, een onderzoek, een afstudeerproject of een eindopdracht. De invalshoek kan heel divers zijn, bijvoorbeeld vanuit de bouw, economie, techniek, ICT, milieu, etc. Zolang jouw inzending maar impact heeft op de circulariteit, innovatie of toepasbaarheid in de sloopbranche. Stuur je inzending uiterlijk 15 april 2026 aan info@sloopaannemers.nl. In het Reglement lees je meer over de prijsvraag en hoe je jouw inzending aanlevert.

Wat kun je winnen?

VERAS beloont de beste praktische én de beste theoretische inzending elk met 500 euro. De jury bepaalt wie van de twee de overall winnaar is. Deze overall winnaar mag (volledig verzorgd door VERAS) met de VERAS delegatie mee naar de EDA Conventie in Dublin op 10,11 en 12 juni 2026 om daar de winnende Nederlandse inzending te pitchen. Uit alle landenwinnaars wordt tijdens de EDA Conventie één Europese winnaar bepaald die de European Circular Economy in Constructions Award 2026 in ontvangst mag nemen.

De Nederlandse jury

VERAS heeft een deskundige jury samengesteld:

Prof. dr. Jacqueline Cramer (juryvoorzitter, voorzitter Betonakkoord, voorzitter Bouwakkoord Staal)

Kees de Groot – voorzitter VERAS

Jaco Uittenbogaard – directeur Aannemersfederatie Nederland (AFNL)

Dr.ir. Marc van den Berg – Assistant Professor in Circular Construction Management & Engineering bij de University of Twente

Drs. Folkert Tuininga – Hoofddocent & coach Master Circulaire Economie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

André Buitenhuis – Docent Aventus te Apeldoorn

– Docent Aventus te Apeldoorn Geert Hilferink – Journalist BouwBelang