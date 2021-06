The Dutch Weed Burger sluit aan bij LIVEKINDLY Collective

LIVEKINDLY Collective, een collectief van heritage- en startup merken dat hard op weg is om uit te groeien tot een van ‘s werelds grootste plantaardige voedingsbedrijven, kondigt vandaag de uitbreiding van haar merkporfolio aan. Vanaf dit moment is het iconische merk dat zeewier als hoofdingrediënt gebruikt, The Dutch Weed Burger, onderdeel van het collectief.

The Dutch Weed Burger sluit als vijfde merk aan bij het portfolio van LIVEKINDLY Collective naast de al eerder overgenomen merken van afgelopen jaar; The Fry Family Food Co., LikeMeat, Oumph! en No Meat. Met de toevoeging van The Dutch Weed Burger, breidt LIVEKINDLY Collective haar plantaardige portfolio uit met een nieuwe proteïne bron gemaakt van zeewier. Hoogwaardig, en met minimaal gebruik van zoet water en waar tijdens de productie geen landbouwgrond nodig is, een zeer duurzame optie. Bovendien zal de overname The Dutch Weed Burger ondersteunen om internationaal op te schalen in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië – twee belangrijke potentiële markten in Europa-, evenals in de Amerikaanse en Canadese markt, en uiteindelijk in Azië.

“Innovatie in plantaardige proteïne biedt een enorme kans om het wereldwijde voedingssysteem te transformeren door lekkere en voedzame alternatieven te bieden voor vlees,” vertelt Kees Kruythoff, CEO en Voorzitter van LIVEKINDLY Collective. “Met de toevoeging van The Dutch Weed Burger breiden we ons aanbod van verschillende plantaardige proteïne bronnen uit voor onze klanten in meer dan 40 landen, en accelereren we onze missie om plantaardig eten de nieuwe norm te maken.”

“We zijn ontzettend enthousiast om aan te sluiten bij de gedreven, ervaren en gepasseerde leiders van LIVEKINDLY Collective. Zij gaan ons ondersteunen om op te schalen en de voedingscultuur wereldwijd te veranderen,” geeft Mark Kulsdom, CEO en oprichter van The Dutch Weed Burger. “Zeewier teelt is zeer duurzaam, gezien het in overvloed groeit in de oceaan en zuurstof afgeeft tijdens het groeien. De plant is gezond en zit vol voedingsstoffen, terwijl het een unieke umami smaak geeft aan onze smaakpapillen. Daarnaast mixt zeewier perfect met proteïnerijke bonen en de andere innovatieve texturen die wij gebruiken bij The Dutch Weed Burger. We kijken ernaar uit om met LIVEKINDLY Collective samen te werken. De echte verandering in ons eetpatroon komt eraan en is meer urgent dan ooit tevoren!”

LIVEKINDLY Collective brengt oprichters, ondernemers en internationale leiders samen om een robuust ecosysteem van plantaardige merken te creëren. Inmiddels bestaat het portfolio uit Oumph!, The Fry Family Food Co., LikeMeat, No Meat en het digitale mediaplatform LIVEKINDLY. De organisatie sloot onlangs een financieringsronde waarmee $335 miljoen aan groeikapitaal is opgehaald. Dit maakt LIVEKINDLY Collective een van de top drie hoogst gefinancierde en snelst groeiende plantaardige voedingsbedrijven ter wereld.

Over The Dutch Weed Burger

The Dutch Weed Burger is een plantaardig voedingsbedrijf, gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is in 2012 opgericht door Lisette Kreischer en Mark Kulsdom, als een spin-off van hun gelijknamige documentaire waarin werd gezocht naar de beste recepten om de consumptie van zeewier te integreren bij het grote publiek. De eerste Weed Burgers werden verkocht vanaf een handgemaakte duwfiets in de straten van Amsterdam. Hier werd de iconische burger geboren en werd het een cult-rage. The Dutch Weed Burger kwam vervolgens op het menu te staan van verschillende restaurants waarmee het pioniersmerk startte met het maken van positieve impact op de plantaardige trend in Nederland en daarbuiten.