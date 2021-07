The Dutch Weed Burger introduceert vegan Sea Nuggets

De populaire Netflix documentaire Seaspiracy maakt één ding duidelijk; om de oceanen te beschermen, zullen we onder andere minder vis moeten gaan eten. En ook een steeds groter deel van de bevolking ruilt dierlijke producten op hun bord in voor plantaardige alternatieven om ook de rest van het milieu future proof te maken. Geen wonder dat vegan vis aan een opmars bezig is. Na het succes van de Weed Burger, Balls, Dogg en Seawharma, gaat het iconische vegan merk van eigen bodem, The Dutch Weed Burger, mee in de trend. Incoming: Sea Nuggets. Sinds kort in de schappen van de Albert Heijn.

Not your usual nugget

Net als in alle producten van The Dutch Weed Burger is zeewier het hero ingrediënt. En ook nog eens lokaal geteeld in de Oosterschelde in Zeeland. Plantaardig, eiwitrijk en bomvol nutriënten zoals calcium, jodium, vezels, eiwitten én omega vetten. Waar we deze goede vetten normaliter uit vis halen, halen de vissen het op hun beurt uit het eten van zeewier en algen. Een stap die we gewoon kunnen overslaan als het aan The Dutch Weed Burger ligt. Met de voordelen op het gebied van gezondheid en de natuur, ontwikkelt het merk keer op keer vernieuwende concepten om zeewier aan de man te brengen. De Sea Nuggets zijn het eerste product in de categorie ‘vegan seafood’.

Het meest veelzijdige stukje (vegan) vis

Met de Sea Nuggets in de schappen van de Albert Heijn gaat The Dutch Weed Burger voor het grote publiek. De verrassende snack kan namelijk worden ingezet als tussendoortje voor kids, borrelsnack in de horeca en late night snack op festivals – waar het bedrijf haar roots vindt. Ook is het het doel om op het bord te liggen van Nederlandse gezinnen. De witvisachtige structuur met een knapperige batter aan de buitenkant verrijkt met microalgen en Japanse panko resulteert in een originele ziltige smaak die te combineren is met (bijna) alles; met noodles, in de buddha bowl, of gewoon naast de aardappels of in de pasta pesto. Je kunt er alle kanten mee op. Kortom; kwaliteit, lekker, verrassend, gezond en vegan. Nuggets van de fastfood tent: move over.