De Vegetariërsbond en biologische winkelketen Odin bundelen hun krachten voor de Odin Budget Vegan Challenge, een initiatief om te laten zien dat biologisch plantaardig eten helemaal niet duur hoeft te zijn. Tijdens deze challenge, dagen beide organisaties deelnemers uit om een hele week plantaardig te eten. Om het deelnemers makkelijk te maken, ontvangen zij 7 heerlijke recepten, volledig biologisch en vegan, die zowel smaakvol als budgetvriendelijk zijn.

“Met deze challenge willen we laten zien dat lekker biologisch en vegan eten voor iedereen haalbaar is, zonder dat het de portemonnee zwaar belast,” zegt Floris de Graad, Directeur van de Vegetariërsbond. “Het is een mooie manier om mensen te inspireren een week lang nieuwe plantaardige gerechten uit te proberen en zo zelf te ervaren hoe eenvoudig een plantaardige leefstijl kan zijn.”

Odin en de Vegetariërsbond zullen de challenge onder hun klanten en leden promoten. De Challenge is te vinden op de website van de Vegetariërsbond.

“De Odin Budget Vegan Challenge past perfect bij onze missie om biologisch eten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en aantrekkelijk te maken,” zegt Merle Koomans van de Dries – algemeen directeur Odin. “Meer biologisch en minder dierlijke producten op het menu is positief voor jezelf, voor de dieren en voor het klimaat. We zijn dan ook blij om samen met de Vegetariërsbond consumenten te laten ervaren dat plantaardig eten niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn.”

Extra vegan aanbiedingen

Speciaal voor de Odin Budget Vegan Challenge heeft Odin in de week van maandag 2 maart tot en met zondag 8 maart veel vegan en vegetarische producten in de aanbieding. Zo is het nog aantrekkelijker om vegan te eten.

Over de Vegetariërsbond

De Vegetariërsbond is de grootste belangenorganisatie voor vega’s in Nederland. De organisatie stimuleert een plantaardige leefstijl vanuit gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Over Odin

Odin is een biologische coöperatie die streeft naar een gezonde, duurzame en eerlijke voedselketen. Alles 100% biologisch en het liefst biodynamisch. Leden van de coöperatie zijn mede-eigenaar en kunnen meedoen aan het ledenvoordeel systeem.