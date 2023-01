Om te laten zien dat vegan echt niet stoffig hoeft te zijn lanceert The Change Starts een lijn plant-based sport- en voedingssupplementen waarmee wordt voldaan aan de hoogste eisen zonder in te leveren op smaak en gemak. Dat dierlijk voedsel nodig is om gezond te zijn en doelen te bereiken is helaas nog steeds een breed gedragen misvatting. Samen met professionele vegan bodybuilders Puru Schout en Leroy Gilbert is een volwaardige plant-based proteïne ontwikkeld, gecomplementeerd door Vitamine B12 en Omega 3 producten (ook 100% plant-based). Met een sexy social campagne wordt deze lijn vandaag gelanceerd.

Het ontstaan

In 2019 werd door Tim Dekens (co-founder) en Willem Blom (investeerder) in samenwerking met vegan Nederlandse topatleten de short film ‘The Change Starts’ gemaakt. Deze film, met als doel generatie Z te inspireren, werd nationaal opgepakt door verschillende media en bekende Nederlanders. Het stoffige imago dat om vegan hangt werd doorbroken. De wereld van sportvoeding is niet altijd even transparant en bestaande plant-based merken zijn niet altijd even lekker. “Hier ontstond het idee voor een plant-based sportvoeding merk dat wél aantrekkelijk is. Lekkere producten, 100% transparantie, en een merk dat een movement is waar je bij wil horen” aldus Tim Dekens.

Van ideaal naar concreet

Begin 2022 nam deze gedachte serieuzere vormen aan en kwam Tim Dekens in contact met Sidney Haver (co-founder). Er werd kapitaal opgehaald bij investeerders en ondanks het inmiddels teruglopende investeringsklimaat waren investeerders direct enthousiast. “We hebben zelfs een aantal investeerders teleur moeten stellen voor nu, een ongekende luxepositie waar we ons goed van bewust zijn” aldus Sidney Haver. De focus verschoof naar het vinden van de juiste productiepartners, waaruit nog eens bleek hoeveel misleiding er in deze markt bestaat. “Daarom is transparantie zo belangrijk. We delen bijvoorbeeld de namen van onze productiepartners op onze website en wat de meetresultaten zijn van elk labonderzoek”, aldus Tim Dekens.

Met de jarenlange ervaring van Puru en Leroy op het gebied van voeding in de topsport werd een goede basis gelegd voor de productsamenstelling. Om het naar een nog hoger niveau te tillen werden ook onafhankelijke orthomoleculair therapeuten en diëtisten om advies gevraagd. Met deze kennis en input werden geschikte supplementen ontwikkeld en toegevoegd .

Ook iets teruggeven

The Change Starts doneert een vast bedrag per bestelling aan een zorgvuldig geselecteerde organisatie, te weten Animal Rights. “De juiste kennis over dit onderwerp is essentieel. Ik wou dat ik hier ooit op school over had geleerd”, aldus Tim Dekens. Animal Rights maakt met het initiatief Plant Power hierin het verschil in door bewustwording te creëren met lespakketten over dierenrechten en plantaardig eten.

Join the movement

De plant-based producten lijn is vanaf vandaag te vinden op https://thechangestarts.com/ en zal uitgebreid worden met nieuwe weloverwogen producten, wederom ontwikkeld door atleten en voedingsdeskundigen.