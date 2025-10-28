De internationale producent van werkkleding alsico heeft met succes zijn eerste volledig circulaire kledingstuk ontwikkeld. Deze innovatie bewijst dat een gesloten kringloopsysteem – waarin gedragen kleding wordt gerecycled en omgevormd tot nieuwe producten – haalbaar is. Daarmee bereikt het merk een belangrijke mijlpaal binnen haar langetermijnstrategie voor duurzaamheid.

Begin dit jaar ging de alsico academy, het expertiseteam binnen het bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van de meest duurzame en comfortabele stoffen, de uitdaging aan om een volledige closed loop te creëren. Na intensief onderzoek, ontwerpwerk en een samenwerking met geavanceerde recycler Sixone, heeft alsico nu een kledingstuk afgeleverd dat is gemaakt van gerecyclede materiaal.

Sixone verwerkt gedragen textiel tot hoogwaardige polyesterkorrels. Zo wordt het kledingstuk volledig gemaakt uit gerecycleerde materialen en is de productie niet langer afhankelijk van nieuw polyester op basis van fossiele grondstoffen. De stof die op die manier ontwikkeld werd, is uitgebreid getest en goedgekeurd volgens de markteisen en de strenge kwaliteitsnormen van alsico.

Een stap dichter bij een volledig circulaire keten

Vincent Siau, hoofd van de alsico academy, licht toe: “Onze ambitie is een volledig geïntegreerde, circulaire toeleveringsketen op te zetten, waarin alsico-kleding wordt ingezameld, gerecycled en opnieuw tot leven komt als nieuwe alsico-producten. Zo kunnen we dragers in uiteenlopende sectoren blijven beschermen en comfort bieden, terwijl we de milieu-impact van onze oplossingen actief beheersen.” Hij vervolgt: “De succesvolle creatie van onze eerste stof en afgewerkte kledingstuk, gemaakt met polyesterchips via onze samenwerking met Sixone, is een enorme prestatie. Dit bewijst dat circulariteit écht de nieuwe standaard kan worden in de textielindustrie.”

ARX: duurzaamheid als strategie

De ontwikkeling van het circulaire kledingstuk maakt deel uit van alsico’s ARX-initiatief, dat zich richt op herwerking, herstel, verzorging en recycling. Binnen dit programma stelt het bedrijf ambitieuze duurzaamheidsdoelen, waaronder het uitfaseren van virgin fossiele grondstoffen en het behalen van 90% voorkeursvezels in het productassortiment tegen 2040 (met een tussendoel van 40% tegen 2030).

60% minder uitstoot

Door strategische samenwerkingen met internationale specialisten, zoals Sixone, maakt alsico gebruik van geavanceerde technologieën, waaronder AI-gestuurde moleculaire analyse. Hiermee kunnen complexe polyesterblends efficiënt worden gerecycled. Dit is een belangrijke doorbraak, omdat gemengde vezels traditioneel de prestaties van gerecycleerde stoffen ondermijnen. Een onafhankelijke analyse toonde aan dat, vergeleken met polyester op basis van fossiele grondstoffen, de nieuwe stof van alsico en Sixone zorgt voor 60% minder uitstoot, 64% minder energieverbruik, en 40% minder waterverbruik.

Circulariteit als nieuwe norm

Siau besluit: “Ons afgewerkte kledingstuk is een belangrijk bewijs dat we echte vooruitgang boeken. We kijken ernaar uit het te presenteren op de A+A-beurs in Düsseldorf in november. Maar dit is pas het begin. We blijven onze recyclingprocessen verder testen en transparantie binnen onze hele keten aantonen. In 2025 willen we bewijzen dat circulariteit niet alleen mogelijk is, maar essentieel voor de toekomst van onze sector.”