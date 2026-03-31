Werkkledingfabrikant alsico heeft in samenwerking met Stuff4Life and Coats een technische doorbraak aangekondigd op het gebied van circulaire reflecterende werkkleding: het bedrijf is erin geslaagd om retroreflecterende glasparels uit afgedankte kledingstukken met hoge zichtbaarheid terug te winnen en te hergebruiken.

Deze ontwikkeling neemt een van de grootste obstakels voor het recyclen van veiligheidskleding weg: reflecterende banden die er tot nu toe voor zorgden dat kledingstukken moesten worden verbrand vanwege hun stevig verlijmde samengestelde structuur.

Het gepatenteerde polyesterdepolymerisatieproces van Stuff4Life, dat technisch is gevalideerd door de Teesside University, blijkt tijdens de verwerking de glasparels van de reflecterende strips te scheiden en te behouden. Laboratoriumanalyses bevestigen dat de teruggewonnen parels intact, bolvormig en optisch effectief blijven, met behoud van tot 80% van hun reflectievermogen in vergelijking met nieuw materiaal.

Met deze aanpak kan tot 100% van de glasparels via filtratie worden opgevangen, en kan meer dan 75% van het totale materiaal van de reflecterende strips (in gewicht) worden teruggewonnen wanneer deze strips op een PET-drager worden vervaardigd. Deze bevindingen maken de weg vrij voor toekomstige reflecterende strips die voor 100% uit gerecyclede parels bestaan. Hierdoor kunnen fabrikanten echt circulaire veiligheidskleding produceren zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid of de naleving van de voorschriften. Uit prestatietests van Coats blijkt dat de teruggewonnen bolletjes voldoen aan de criteria voor hergebruik in nieuwe reflecterende banden en materialen.

Deze doorbraak ondersteunt de langetermijnvisie van alsico op het gebied van circulair ontwerp, terugwinning en hergebruik via hun recycle initiatief arx. Daarnaast versterkt het de ambitie van het bedrijf om gesloten kringloopoplossingen te creëren voor complexe werkkleding en de verbranding van afgedankte kleding te verminderen.

In reactie op de aankondiging zei Vincent Siau, hoofd van de alsico academy: “Het recyclen van reflecterende banden is al lange tijd een grote uitdaging voor veiligheidswerkkleding. Tot nu toe waren kledingstukken met deze materialen meestal bestemd voor verbranding. Deze resultaten tonen aan dat een closed-loop-proces technisch haalbaar is en brengen ons dichter bij het realiseren van circulaire veiligheidswerkkleding. Door actief te investeren in terugwinningsoplossingen en duidelijke normen vast te stellen voor recyclebaarheid, gerecycled materiaal en gesloten kringloopprocessen, blijven we bouwen aan de infrastructuur die nodig is om circulaire werkkleding op grote schaal te realiseren.”

De terugwinning van reflecterende glasparels biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden en geeft kledingfabrikanten, afwerkingsspecialisten, wasserijen en distributeurs een duidelijk technisch kader voor het ontwerpen van hi-vis onderdelen waarbij terugwinning en hergebruik centraal staan. Dit project sluit ook aan bij het 3CL project van alsico, dat tot doel heeft een volledig closed-loop-oplossing voor werkkleding te realiseren.

Joerg Jakobi, Global Trims Director bij Coats, verklaarde: “Het behoud van de integriteit en de optische prestaties van de parels is van fundamenteel belang. Het Stuff4Life-proces levert gerecyclede parels op die geschikt blijven voor gebruik in geavanceerde reflecterende systemen.”

John Twitchen, directeur van Stuff4Life, voegde hieraan toe: “Dit werk laat zien dat we de loop niet alleen voor polyester kunnen sluiten, maar ook voor complexe onderdelen zoals reflecterende parels. Het is een belangrijke stap op weg naar echt circulaire beschermende werkkleding.”