Stichting TexPlus presenteert de nieuwe videoreportage ‘Kracht van de Keten’. Waar de textielketen vaak een ‘black box’ blijft, geeft TexPlus in deze reportage een eerlijk kijkje achter de schermen bij hun partners in de circulaire textielketen. De reportage laat zien hoe regionale samenwerking, innovatie en kennisontwikkeling samenkomen in de historische textielregio van Nederland, en waarom dit nodig is in de transitie naar een circulaire economie.

In de videoreportage vertellen de partners Enschede Textielstad, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, Twente Milieu, Frankenhuis, Saxion en SaXcell welke rol zij vervullen binnen de circulaire textielketen: van inzameling en sortering tot recycling, van vezelontwikkeling en productie tot toegepast onderzoek.

Stichting TexPlus laat als verbindende partij zien hoe en waarom de verschillende partners samenwerken aan een toekomstbestendige textielindustrie. De reportage toont niet alleen de dagelijkse praktijk, maar ook de urgentie van verandering binnen de sector.

Transparantie in de textielketen urgenter dan ooit

De lancering van ‘Kracht van de Keten’ komt op een moment waarop transparantie en circulariteit steeds belangrijker worden binnen de textielindustrie. Wereldwijd blijft de textielketen voor consumenten vaak ondoorzichtig: het is lang niet altijd duidelijk waar kleding vandaan komt, hoe deze wordt geproduceerd en welke impact dit heeft op mens en milieu. Tegelijkertijd wil de Europese Unie in 2030 wereldwijd koploper zijn op het gebied van circulaire economie, waarbij textiel als belangrijke sector wordt gezien.*

Bas Assink, voorzitter Stichting TexPlus: ,,Ook Nederland werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Ondanks deze ambities zien we in de praktijk dat systeemverandering complex blijkt en samenwerking, innovatie en kennisdeling essentieel zijn. Met deze videoreportage laten we zien dat Stichting TexPlus de verandering in beweging zet en er mogelijkheden zijn. We hopen hiermee te inspireren en in de toekomst, samen met nieuwe partners, op weg te gaan naar een circulaire textielketen.’’

De kracht van samenwerking

De videoreportage maakt duidelijk welke meerwaarde het netwerk van Stichting TexPlus biedt aan aangesloten partners. Van het verbinden van organisaties binnen de keten, het stimuleren van innovatieve samenwerkingen en projecten tot het delen van kennis en expertise. Samen zorgt dit voor zichtbare versterking en versnelling van de circulaire textielsector.

*Bron: Fair Recource Foundation, maart 2026