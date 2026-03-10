Werkkleding fabrikant alsico introduceert twee nieuwe cleanroomstoffen, Roca en Carezza, die zijn gemaakt van hun eigen textielafval. Daarmee is alsico de eerste in de cleanroomindustrie die gerecyclede textielvezels combineert met de strenge veiligheidseisen van contaminatiebeheersing. Een doorbraak die aantoont dat circulaire innovatie en ongecompromitteerde werknemersbescherming hand in hand gaan.

De sleutel zit in een ogenschijnlijk eenvoudige ingreep: het textielafval van de eigen kledingproductie wordt niet langer afgevoerd, maar teruggebracht in de toeleveringsketen als grondstof voor nieuwe stoffen. Wat eerder verloren ging, wordt zo weer bruikbaar materiaal en dat op een schaal die het proces economisch haalbaar maakt.

Geen compromis op prestaties

De stoffen Roca en Carezza zijn uitvoerig getest en presteren op hetzelfde niveau als bestaande cleanroom garments, op het vlak van comfort, duurzaamheid en veiligheid. Uitgebreide tests bevestigen dat de stoffen geen deeltjes of vervuiling vrijgeven in de cleanroomomgeving, ook niet na herhaaldelijk gebruik. De sector kent geen formele regulering, maar alsico hanteert strenge interne testprotocollen gebouwd op tientallen jaren cleanroomexpertise.

Schaal en samenwerking maken het verschil

Wat dit project mogelijk maakt, is de combinatie van productieschaal en gerichte samenwerking in de toeleveringsketen. Die maken het mogelijk om textielafval efficiënt te hergebruiken met minimale financiële impact. Alsico werkt eraan om uiteindelijk al het snijafval terug te leiden naar de productie.

“Afval telt. Niets mag verloren gaan. Elk stuk textielafval is een grondstof, geen rommel,”zegt Vincent Siau, hoofd van de alsico Academy. “Bij alsico geloven we in een toekomst waarin werknemers overal optimaal kunnen presteren. Dat betekent kleding maken die hen comfortabel, beschermd en zelfverzekerd houdt, en tegelijk verantwoordelijkheid nemen voor de impact die we hebben op toekomstige generaties.”

“We zijn een bedrijf dat draait om mensen en kleding. We doen er alles aan om de beste kledingstukken te maken die de drager beschermen, zonder concessies te doen aan wat er echt toe doet. Dit project laat zien dat we werknemers kunnen beschermen, gevoelige omgevingen kunnen beveiligen én circulaire innovatie vooruithelpen – en dat zonder meerprijs,” vult Bart Onderbeke, General Manager van alsico Europe’s

cleanroomdivisie, aan.

Bewijs voor de hele sector

Dit initiatief past in alsico’s bredere circulaire strategie, ondersteund door arx en 3CL. Beide initiatieven zijn die erop gericht zijn textiel langer in gebruik te houden en closed-loop systemen in de werkkleding industrie verder te ontwikkelen. De ambitie reikt verder dan de eigen productie: alsico wil met deze lancering aantonen dat circulaire cleanroomtextiel geen toekomstmuziek is, maar een haalbare standaard voor de hele sector.