Tata Steel gaat met ingang van dit jaar Zeremis® Carbon Lite-staal leveren aan Wuppermann, BILSTEIN, EMW Stahl Service en Arania. Zeremis Carbon Lite is staal met een toegekende CO 2 -reductie tot 90%1). Door het gebruik van CO 2 -arm staal kunnen klanten van deze staalverwerkers, waaronder grote spelers in de auto-industrie en industriële markten, groenere eindproducten maken zoals keukens, robotopslagsystemen en personenauto’s.

“Dit zijn strategische deals met enkele van onze jarenlange klanten en we zijn er trots op om met samen met hen de gezamenlijke reis naar CO 2 -neutraliteit te maken,” zegt Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland.

“Door de jaren heen is een samenwerking met Wuppermann, BILSTEIN, EMW Stahl Service en Arania ontstaan waardoor we in grote openheid het gesprek konden aangaan over manieren om hun scope 3-emissies verder te verminderen en gezamenlijke duurzaamheidsstrategieën te realiseren. We kunnen klanten nu al een aanzienlijke hoeveelheid hoogwaardig CO 2 -arm staal leveren en we streven ernaar tegen 2030 grote hoeveelheden hoogwaardig groen staal te kunnen leveren, als we onze eerste DRI-installaties en elektrische ovens (REF) in gebruik nemen.”

Transformatie naar een toonaangevende producent van schoon, groen en circulair staal

Tata Steel Nederland is een van Europa’s toonaangevende staalproducenten en de staalfabriek in IJmuiden behoort sinds 2013 tot de beste 10% in CO 2 -efficiëntie van de industrie. De CO 2 -intensiteit van het in IJmuiden geproduceerde staal ligt ongeveer 7% onder het Europese gemiddelde en bijna 19% onder het wereldwijde gemiddelde. De staalfabriek is daardoor een van de meest CO 2 -efficiënte staalfabrieken in de wereld.

Onlangs heeft Tata Steel Nederland zijn klimaatstrategie herzien en zijn ambities aangescherpt. Het bedrijf wil in 2030 circa 35 tot 40% minder CO 2 uitstoten en in 2045 volledig CO 2 -neutraal zijn. In heel Europa worden op Tata Steel-locaties CO 2 -reducerende maatregelen genomen, waaronder de overstap in IJmuiden naar staalproductie op basis van groene waterstof.

Als onderdeel van de nieuwe klimaatstrategie verkoopt het staalbedrijf sinds juli 2022 CO 2 -arm staal onder de merknaam Zeremis. De lagere CO 2 -intensiteit is gebaseerd op CO 2 -besparingen die Tata Steel Nederland heeft gerealiseerd en is geverifieerd door het onafhankelijke verificatiebureau DNV. In de nabije toekomst zullen meer groene Zeremis-staalproducten volgen, bijvoorbeeld staal met een hoger gehalte aan gerecycled materiaal. Ook biedt Tata Steel sinds kort zijn klanten de mogelijkheid om principeakkoorden te sluiten voor de levering van Zeremis groen staal, wat geleverd kan worden zodra de staalfabriek overschakelt op de productie van staal op basis van groene waterstof.

1) Dit is de maximale vermindering voor de som van de scope 1-, 2- en 3-emissies. Voor de som van scope 1- en 2-emissies betekent het een reductie van 100%.