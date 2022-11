Tata Steel staat dit jaar op de 3e plaats in de CO 2 -intensiteitsbenchmark van de World Steel Association, de internationale handelsorganisatie voor de ijzer- en staalindustrie. De staalfabriek in IJmuiden behoort sinds 2013 tot de beste 10% en dit is het derde opeenvolgende jaar dat het een top-5 scoort. De hoge positie is een duidelijke erkenning van het belang dat Tata Steel hecht aan procesoptimalisatie.

Tata Steel werkt al jaren aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. De CO 2 -intensiteit van het in IJmuiden geproduceerde staal ligt ongeveer 7% onder het Europese gemiddelde en bijna 19% onder het wereldwijde gemiddelde.

“Ik ben er trots op dat we opnieuw worden erkend als een van de meest CO 2 -efficiënte staalfabrieken ter wereld en ik wil deze erkenning graag delen met al onze mensen, aannemers, leveranciers en klanten”, aldus Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland. “Staal is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven, maar tegelijkertijd zijn we niet blind voor het effect van onze activiteiten op onze buren en directe omgeving. We investeren aanzienlijk om de impact verder te verminderen. Onze recent gepresenteerde klimaatstrategie vertegenwoordigt een nieuw ambitieniveau, die draait om groen, schoon en circulair staal produceren.”

Tata Steel wil in 2045 volledig CO 2 -neutraal zijn. Door heel Europa worden maatregelen genomen om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Zo is de vestiging in het Finse Naantali de eerste binnen het bedrijf die CO 2 -neutraal opereert (voor scope 1 en 2), terwijl de nieuwe fabriek in Geldermalsen al volledig op elektriciteit draait.

Het bedrijf is ook van plan om in zijn staalfabriek in IJmuiden over te stappen op staalproductie op basis van groene waterstof. Het streeft ernaar om tegen 2030 de eerste DRI-installaties en elektrische ovens (REF) in gebruik te nemen, waardoor het een producent wordt van grote hoeveelheden hoogwaardig groen staal en de CO 2 -uitstoot met 35-40% vermindert.

Sinds de aankondiging is veel vooruitgang geboekt in de ontwerpfase. In augustus kregen McDermott, Danieli en Hatch het contract voor de basic engineering en het technisch projectmanagement toegewezen. Ook heeft Tata Steel onlangs een principeakoord getekend met Ford in Europe om de autofabrikant Zeremis® groen staal te leveren zodra de staalfabriek overschakelt op de productie van staal op basis van groene waterstof.