Tata Steel Nederland heeft een zogeheten memorandum of understanding (MoU) getekend met Ford in Europe om de autofabrikant Zeremis groen staal te leveren zodra de staalfabriek in IJmuiden overschakelt op de productie van staal op basis van groene waterstof, wat duurzamer en schoner is dan de huidige staalproductiemethode. Het veiligstellen van de levering van milieuvriendelijker geproduceerd staal is essentieel om Ford in staat te stellen zijn CO2-neutraliteitsdoelstelling voor 2035 te halen. Door de overeenkomst is Ford de eerste klant die het groene staal wil afnemen.

Omdat Ford zich nu al richt op het gebruik van CO2-arm staal in zijn geheel nieuwe, volledig elektrische, middelgrote cross-over, die in 2023 in Europa in productie zal gaan, zijn Ford en Tata Steel van plan de mogelijkheden te onderzoeken om andere groene staalproducten te gebruiken. Waaronder bijvoorbeeld het recent door Tata Steel geïntroduceerde Zeremis Carbon Lite, staal met een toegekende CO2-reductie van maximaal 100%. De lagere CO2-intensiteit is gebaseerd op CO2-besparingen die Tata Steel Nederland heeft gerealiseerd en is geverifieerd door het onafhankelijke verificatiebureau DNV.

Duurzaamheid staat merkbaar hoger op de agenda van klanten

“Onze klanten willen net als wij zorg dragen voor onze planeet. Wij zetten de nodige stappen op deze reis door de voertuigen te leveren die zij nodig hebben om een positieve bijdrage te leveren tegen klimaatverandering, en die op een duurzamere manier zijn geproduceerd”, aldus Sue Slaughter, Purchasing Director, Supply Chain and Sustainability bij Ford. “Verbeteringen in onze toeleveringsketen zijn essentieel en met het gebruik van CO2-neutraal staal zullen we een belangrijke stap zetten in het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze voertuigen.”

“Wij hebben een zeer ambitieus plan voor een duurzame toekomst van de staalfabriek in IJmuiden en zien een sterke overeenkomst tussen onze ambities en die van onze klanten. Wij zijn dan ook blij en trots op het vertrouwen van Ford in Europe in onze staalproducten, diensten en intensieve samenwerking en de uitvoering van ons Groen Staal-plan,” voegt Hans van den Berg, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland, toe.

“Terwijl wij bezig zijn met de transformatie naar het maken van grote hoeveelheden hoogwaardig groen staal, kunnen wij onze klanten nu al CO2-arm staal aanbieden en daarmee hun productenaanbod verduurzamen. Door onze duurzaamheidsambities af te stemmen op klanten als Ford, kunnen we een vroege markt voor groen staal creëren, de transformatie versnellen en voldoen aan de verwachtingen van de samenleving.”

Staal: het meest gebruikte materiaal in de auto-industrie

Meer dan de helft van het gewicht van een gemiddelde auto bestaat uit staal en een auto kan uit tientallen verschillende staalsoorten bestaan. Alle typen variëren in sterkte, gewicht, vervormbaarheid, magnetische eigenschappen en coatingsoorten.

Vanuit veiligheids-, milieu- en esthetisch oogpunt is er een constante wens om staal sterker, lichter en gladder staal te maken. En met de groeiende populariteit van elektrische auto’s veranderen de ontwerpprincipes van auto’s in toenemende mate en dus ook de eisen die een autofabrikant aan staal stelt.

In de afgelopen tien jaar heeft Tata Steel meer dan zestig innovatieve producten op de markt gebracht, variërend van nieuwe staalsoorten die auto’s lichter maken – zonder afbreuk te doen aan de veiligheid – en staalsoorten die de corrosiebestendigheid verdubbelen zodat ze nog langer meegaan tot staal dat gemakkelijker te verwerken is door autofabrikanten – waardoor hun productiekosten dalen – en staal dat de efficiëntie van de (elektrische) aandrijflijn verbetert.