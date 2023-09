Tata Steel Nederland gaat in zijn staalproductie Low-carbon Zinc van het Zweedse metaalbedrijf Boliden gebruiken – geraffineerd zink met een van de laagste CO 2 -voetafdrukken ter wereld. De gesloten overeenkomst dekt een aanzienlijk deel van Tata Steel’s zinkbehoefte en stelt bijvoorbeeld autofabrikanten in staat om duurzamere keuzes te maken door staalproducten met een kleinere milieu-impact te gebruiken.

“Onze deal met Boliden verlaagd onze indirecte CO 2 -uitstoot en markeert een nieuwe stap in onze duurzaming”, zegt Willem Vermeulen, Chief Procurement Officer van Tata Steel Nederland. “Wij zetten ons in om onze staalproductie verder te verduurzamen en te voorzien in de veranderende behoeften van onze klanten – die steeds meer rekening houden met de milieu-impact van de hele productieketen – en de maatschappij. Met de afstemming van onze strategieën zullen we de milieuprestaties van onze leveranciers steeds meer meenemen in onze besluitvorming.”

“We moedigen onze leveranciers, onze klanten en de klanten van onze klanten aan om deel te nemen aan de industriële transitie en kennis te delen over hoe we emissies en CO 2 -voetafdrukken kunnen minimaliseren. Ons Green Transition Metals-portfolio heeft enkele van de meest duurzame opties op de markt. Door Low-carbon Zinc te gebruiken, toont Tata Steel het belang om in elke stap van de productieketen de uitstoot te verminderen. Deze samenwerking illustreert hoe de keuze voor beschikbare koolstofarme materialen de CO 2 -voetafdruk onmiddellijk kan verkleinen”, aldus Sven Hjelmstedt, Director Sales van Boliden.

Zink is een cruciale grondstof voor de productie van gegalvaniseerd staal, staal dat is bekleed met een laagje zink om het te beschermen tegen roest. Het zink fungeert als een beschermende barrière, waardoor het staal beter bestand is tegen omgevingsinvloeden en een langere levensduur heeft. Gegalvaniseerd staal combineert de sterkte en veelzijdigheid van staal met de roestbestendigheid van zink. Het wordt gebruikt in een groot aantal industrieën. Bijvoorbeeld bij de productie van autocarrosserieën en andere auto-onderdelen, dakconstructies, frames voor zonnepanelen en wasmachines.

Tata Steel Nederland wil zijn CO 2 -uitstoot in 2030 met 35-40% verminderen en in 2045 CO 2 -neutraal zijn. Ondertussen zit het bedrijf niet stil en streeft het naar een vermindering van de jaarlijkse CO 2 -uitstoot met 500 kiloton – wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van meer dan 25.000 Nederlandse huishoudens1) – voordat de eerste groen staalfabrieken in bedrijf komen. Tegelijkertijd zet het staalbedrijf stappen om de impact van zijn activiteiten in IJmuiden op zijn buren en het milieu verder te verminderen. Naast het gebruik van nieuw gemijnd zink gebruikt Tata Steel bij de productie ook gerecycled zink. Het gebruik van circulair zink in combinatie met gemijnd zink vergroot de milieuvoordelen bovenop het CO 2 -arme zink dat van Boliden wordt afgenomen.

Low-carbon Zinc wordt door Boliden gewonnen in zijn eigen mijnen, zonder gebruik te maken van fossiele energie. Volgens Boliden is het geleverde zink verantwoordelijk voor een uitstoot van minder dan 1 ton CO 2 per ton zink2), tegen een industriegemiddelde van 3,6 ton. Dit geeft Boliden’s Low-carbon Zinc een van de laagste CO 2 -voetafdrukken van alle geraffineerd zink ter wereld.

1) Gemiddeld stoot een Nederlands huishouden 19.000 kilo CO2 per jaar uit (bron: Milieu Centraal).

2) De emissieberekeningen omvatten emissies over de gehele waardeketen tot aan Tata Steel volgens Scope 1, 2 en 3 GHG Protocol Product Life Cycle en volgen de standaard ISO 14064-3.