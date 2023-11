Een veranderd bedrijf met nieuwe fabrieken

Het Groen Staal-plan is een zeer grote stap om de impact op de omgeving en het klimaat zo snel mogelijk te verminderen. Het is wellicht de grootste industriële transitie in Nederland de komende jaren. Deze kost tijd, vereist vergunningen en veranderingen op de site in IJmuiden. Er wordt nu al hard aan gewerkt om dit in 2030 te realiseren. Tata Steel Nederland is ondertussen volop in gesprek met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en van Infrastructuur en Waterstaat, met de provincie Noord-Holland, met leveranciers en klanten over het Groen Staal-plan. En daarnaast ook met omwonenden en andere belanghebbenden in de directie omgeving. Binnenkort start een aanvullende participatieronde voor de wijzigingen in het aangepaste plan ten opzichte van het eerdere plan. De nu nieuw aangekondigde maatregelen zoals de overkappingen volgen een eigen participatieproces zodra deze verder zijn uitgewerkt.

Reductie van fijnstof

De grootste reductie van fijn stof (en grof stof) wordt in het nu ingediende plan bereikt door in 2030 alle grondstoffen die nog nodig zijn voor het maken van groen staal te gaan overkappen. Hiermee kan stofverwaaiing worden voorkomen.

De eerder genoemde klimaatdoelstelling wordt bereikt door Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 (die uiterlijk in 2029 sluit) te vervangen door een zogenaamde Direct Reduced Iron Plant (DRP) gecombineerd met een Electric Arc Furnace (EAF).

De werking van een Direct Reduced Iron Plant (DRP) en een Electric Arc Furnace (EAF)

De DRP zal in eerste instantie op aardgas gaan draaien. Deze installatie kan zonder aanpassing ook op waterstof draaien. Dat zal ook gebeuren zodra waterstof in voldoende hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar komt. De waterstofmarkt is op dit moment volop in ontwikkeling en verschillende partijen, ook de overheid, werken hard om deze beschikbaarheid van de grond te krijgen.

Het direct gereduceerde ijzer uit deze DRP wordt ingezet in de EAF en aangevuld met een veel grotere hoeveelheid schroot dan Tata Steel Nederland nu gebruikt, wat het bedrijf veel circulairder maakt.

Voor de transitie is steun nodig

Het Groen Staal-plan is een transitie waarmee een miljardeninvestering gemoeid is. Net als bij onze Europese concurrenten kan deze transitie niet zonder financiële steun van de overheid plaatsvinden. Met de indiening van het aangepaste Groen Staal-plan is een nieuwe fase ingegaan. De volgende stap is dat de overheid het plan nauwkeurig zal bestuderen en dat Tata Steel Nederland en de Nederlandse overheid verder met elkaar gaan praten om tot een definitieve maatwerkovereenkomst te komen zodat tot uitvoering van het plan over kan worden gegaan.

Belangrijk onderdeel van de gesprekken met de overheid is de concurrentiepositie van Tata Steel Nederland. Door onder andere de kustligging is Tata Steel Nederland op dit moment één van de meest concurrerende staalproducenten van Europa. Echter, doordat de kosten voor het gebruik van energie (bijvoorbeeld netwerkkosten) in Nederland de komende jaren aanzienlijk hoger worden dan in andere Europese landen loopt deze positie gevaar. Zolang dit in Europa niet gelijkgeschakeld is, kunnen deze hogere kosten niet aan de markt worden doorberekend. Verdere investeringsmogelijkheden van Tata Steel Nederland worden als gevolg hiervan beperkt. Dit moet worden opgelost zodat de groene transitie van Tata Steel in Nederland kan worden gerealiseerd.

De focus van Tata Steel Nederland ligt nu volledig op deze eerste fase van de transitie. De tweede fase zal vanaf 2030 in gaan. De zogenoemde ‘final investment decision’ zal worden genomen als de maatwerkovereenkomst en de vergunningen er zijn.

1) RIVM, De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving; RIVM-rapport 2023-0171, figuur 73, p 251

2) CBS, Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?