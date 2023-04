Tarkett introduceerde de circulaire DESSO & Patricia Urquiola collectie tijdens de Salone del Mobile 2023 in Milaan. De tapijttegels zijn ontwikkeld in samenwerking met de bekende architect en designer Patricia Urquiola. Urquiola laat zich inspireren door de rasterstructuren van textiel, zoals tweed en bouclé. Het resultaat is een collectie van tegels met een zachte en geweven uitstraling. De tegels zijn verkrijgbaar in twaalf verschillende kleuren, een zorgvuldige balans van neutrale, gedempte tinten en fellere accenten.

“Voor deze collectie hebben we gekeken naar de structuur van knitwear en wollen items. Met een opvallend 3D-effect hebben we een oppervlak gecreëerd dat een gevoel van zachtheid en volume geeft”, aldus Patricia Urquiola.

Een (h)echte samenwerking

De samenwerking begon met het uitnodigen van Urquiola om het designcentrum van Tarkett voor tapijten in Nederland te bezoeken. Het DESSO-team was gecharmeerd van de duidelijke ontwerpvisie en toewijding aan circulair design. Gezamenlijk hebben beide partijen gedurende een periode van 18 maanden onderzoek en experimenten uitgevoerd, wat resulteerde in een veelzijdige tegelcollectie die naadloos past in een breed scala aan kantoor- en horeca-omgevingen.

“In ons Design Center kunnen designers met ons team van deskundigen sparren om de materialen voor een unieke tapijttegel samen te stellen, door onderzoek te doen naar elke stap van het productieproces”, aldus Ludwig Cammaert, Tarkett’s EMEA Director of Design, Technical Development voor tapijt. “Voor onze in-house designers is de samenwerking met externe designers een inspiratiebron, omdat ze andere visies en perspectieven op het proces bieden.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Cruciaal was de gedeelde visie om een tapijttegelcollectie te creëren die een zo laag mogelijke impact heeft op het milieu. Als enige tapijttegelfabrikant met een gesloten kringloopsysteem voor recycling, gebruikt Tarkett zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen voor producten en vermijdt het verbranden en weggooien van afgedankte producten. Dit systeem zorgt ervoor dat de DESSO tapijttegels een lage circulaire CO2-voetafdruk achterlaten, die Tarkett steeds verder probeert te verkleinen.

De DESSO & Patricia Urquiola collectie is 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle componenten na gebruik verwerkt worden tot grondstof voor nieuwe tapijttegels. De circulaire CO2-voetafdruk* van de collectie is slechts 1,03 kg CO2/m.

* Conform de Milieuproductverklaring (EPD) S-P-08561 – DESSO & Patricia Urquiola, extern gecontroleerd door Bureau Veritas, op basis van de totale CO2-voetafdruk (modules A-D) met een gesloten circulair recyclingscenario.