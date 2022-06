Vloerenfabrikant Interface lanceert vandaag nieuwe producten en kleuren in de huidige Works en Employ collecties. De uitbreidingen zijn, net als alle collecties van Interface, gedurende de volledige productlevenscyclus CO2-neutraal gecertificeerd via het door derden geverifieerde Carbon Neutral Floors™ -programma. Interface wil met deze uitbreidingen van de huidige collecties duurzame opties kunnen bieden in tijden van inflatie, oplopende bouwkosten en stijgende rentes.

“Het creëren van ruimtes om prettig in te werken, om elkaar in te ontmoeten en comfortabel in te wonen begint met het ondersteunen van architecten en ontwerpers. Dit doen wij door producten te ontwikkelen die passen binnen hun budget en voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun opdrachtgevers,” Aldus Mandy Leeming, Design Director bij Interface. “Deze uitbreidingen van de Works en Employ collecties laten zien dat value-led design mogelijk is zonder in te leveren op de kwaliteit, met CO2-neutrale producten die geen negatieve impact hebben.”

Employ collectie

Employ Loop: deze nieuwe kleuren voegen energieke, poppy en gedempte tinten toe aan de bestaande kleurstellingen. De collectie is verkrijgbaar in 36 nieuwe kleuren en bevat in totaal 75% gerecyclede en biobased inhoud.

Employ Constant is een nieuw product in de Employ collectie. De vierkante tegels zijn voorzien van meerkleurige garens om voor elk product een subtiel tonaal effect te creëren. De collectie bestaat uit acht kleurstellingen, past bij de kleuren van Employ Loop en is zo ontworpen dat de collectie ook goed te combineren is met Works Sense, Works Element en Works Effect.

Works collectie

De Works collectie telt drie nieuwe producten die geïnspireerd zijn op natuurlijke texturen, zoals het kraseffect dat wordt aangetroffen in ijs- en rotsformaties. Works Element en Works Sense hebben een speelse kijk op natuurlijke patronen. De producten in de Works collectie zijn verkrijgbaar in negen kleurstellingen die zijn afgestemd op drie verschillende stijlen:

• Grijze tinten – Shell, Haze, Ebony

• Natuurlijke blauwe tinten – Lakeside, Adrift

• Warme tinten – Honey

• Aardse en minerale tinten – Canyon, Cactus, Mint

Beide collecties zijn verkrijgbaar in vierkante tegels van 50 cm x 50 cm en zijn gemaakt met Interface CQuest™ Bio non-vinyl, non-bitumen gepatenteerde backing. Bovendien zijn beide collecties geschikt voor gebruik in ruimtes met veel voetgangers door de slijtageclassificatie (Klasse 33 Heavy Contract).