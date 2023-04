Tarkett lanceert de DESSO X RENS tapijttegelcollectie, een stijlvolle kijk op hergebruik van materialen in samenwerking met Studio RENS, een op onderzoek gebaseerde ontwerpstudio. De collectie focust zich op het verlengen van de levensduur van afgedankte tapijttegels.

De DESSO X RENS collectie geeft tapijttegels uit Tarkett’s meest gebruikte series een tweede leven. “Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om materialen optimaal te gebruiken en waarde toe te voegen aan afgedankte producten. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met Studio RENS om een collectie te introduceren die creativiteit en duurzaamheid samenbrengt”, zegt Ludwig Cammaert, EMEA Director Design & Technical Development bij Tarkett.

Duurzame samenwerking

In 2014 werkten de twee partijen voor het eerst samen aan de ontwikkeling van duurzame en stijlvolle tapijtcollecties. Nu breiden de bedrijven hun partnership uit, om de vloercollecties op grote industriële schaal op de markt te brengen voor de zakelijke markt. Voor de gehele DESSO X RENS-collectie worden er opvallende kleuren gebruikt, waarbij roodtinten centraal staan. De collectie kan na gebruik volledig verwerkt worden tot een nieuwe grondstof in Tarkett’s tapijtrecyclingcentrum in Waalwijk.

“Design draait voor een groot deel om perfectie en controle. Als de kleur van een product verschilt van de rest van de collectie, wordt deze vaak aan de kant geschoven. Maar in werkelijkheid verschillen materialen van elkaar, waardoor dezelfde kleur er altijd anders uitziet. We laten zien hoe je kunt werken met imperfectie – zelfs bij ‘lastige’ kleuren als rood – en toch een prachtig resultaat kunt behalen”, aldus Stefanie van Keijsteren, Director en medeoprichter van Studio RENS.

De collectie

De collectie biedt, verdeeld in drie verschillende kleurensamenstellingen, uiteenlopende tinten en kleurverloop die aanmoedigen om een eigen op maat gemaakt vloerpatroon te ontwerpen. Elke kleurensamenstelling van tapijttegels heeft een uniek karakter: