T-Mobile pakt e-waste aan met vernieuwend recyclingprogramma

Na de plastic soep dreigt ook e-waste, als snelst groeiende afvalstroom ter wereld*, een serieus probleem te worden. T-Mobile pakt dit probleem als eerste telecomaanbieder samen met haar klanten aan. Vandaag introduceert de organisatie een innovatief recyclingprogramma dat op een vernieuwende manier e-waste aanpakt en circulariteit in de telecomsector stimuleert. Met de Recycle Deal biedt T-Mobile klanten én de nieuwste telefoon én de mogelijkheid actief bij te dragen aan het reduceren van e-waste. Klanten krijgen de optie na afloop van een contract een toestel terug te verkopen aan T-Mobile, waarna het gerecycled wordt of aangeboden wordt voor hergebruik. In het nieuwe programma werkt T-Mobile nauw samen met Closing the Loop, winnaar van de Circular Award 2018, met haar unieke One-for-One concept. Zo garandeert T-Mobile dat voor elk verkocht toestel met een Recycle Deal een ‘afvaltoestel’ wordt gerecycled.

In de afgelopen tien jaar werden wereldwijd meer dan 7 miljard smartphones geproduceerd**. Dat betekent ook een snel groeiende afvalstroom van ‘oude’ mobiele telefoons. Marieke Snoep, Executive Director Consumentenmarkt: “Nog te vaak belanden oude toestellen na aanschaf van een nieuwe onderin de keukenla of bij het afval. Dit is het moment waarop we als telecomprovider onze verantwoordelijkheid moeten nemen en actief moeten bijdragen aan duurzamer gebruik van de waardevolle grondstoffen, zoals goud, zilver en koper, die oude toestellen bevatten. Die verantwoordelijkheid stopt pas aan het eind van de levensduur van een toestel, wanneer grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Met de Recycle Deal kopen klanten de nieuwste smartphone en dragen zij tegelijk bij aan het reduceren van e-waste. Zo bouwen we samen met onze medewerkers, klanten en partners aan de Recycle Movement. Een grote stap op weg naar circulariteit in de telecomsector en in onze ambitie om telefoons tot afvalvrije gebruiksvoorwerpen te maken. Daarmee hopen wij zowel de consument als andere spelers op de telecommarkt te inspireren.”

Closing the Loop



Van alle toestellen die hergebruikt worden, komt twee-derde terecht in landen waar geen verantwoorde recycling-infrastructuur bestaat. Veel toestellen komen daar terecht voor een derde en soms vierde leven en belanden aan het eind van hun levensduur alsnog op de vuilnisbelt. Om ervoor te zorgen dat ook toestellen uit deze landen veilig gerecycled worden, werkt T-Mobile in het nieuwe recycle-programma nauw samen met Closing the Loop. Deze organisatie ontwikkelde een uniek One-for-One concept, waarbij voor iedere telefoon die een tweede leven krijgt, er één van de e-waste vuilnisbelt gered wordt. Daarnaast zorgen zij samen met lokale partners in Afrika en Azië ervoor dat de metalen die worden gewonnen voor de productie van één nieuwe mobiele telefoon worden gecompenseerd door één ‘afvaltelefoon’ te verzamelen en te recyclen. Zo worden de telefoons uiteindelijk afval-vrij. Joost de Kluijver, Director Closing the Loop: ‘’De samenwerking met T-Mobile helpt ons bij het realiseren van onze ambitie om van de mobiele telefoon het eerste volledige afval-vrije product te maken. De mobiele telefoon is naar onze mening het eerste product waarbij op mondiaal niveau de kringloop gesloten kan worden. T-Mobile is de allereerste in Europa die duurzaam hergebruik van smartphones op deze manier mogelijk maakt. Wij zijn daar ontzettend blij mee. Hopelijk doen anderen in de sector ook mee.’’

Hoe werkt Recycle Deal?



Klanten kunnen vanaf vandaag kiezen voor een abonnement (inclusief toestel) met de Recycle Deal optie. T-Mobile koopt het toestel aan het einde van het abonnement terug van de klant tegen een vooraf vastgestelde waarde en laat daarna het toestel duurzaam recyclen of hergebruiken. Voor de telefoons die een tweede leven krijgen geldt dat zij niet bijdragen aan elektronisch afval in ontwikkelende landen, omdat een zelfde hoeveelheid toestellen ter plekke wordt ingezameld en vervolgens gerecycled. Zo draagt de hele toestelketen bij aan een circulaire markt. Klanten kunnen er ook voor kiezen het toestel te houden; in dat geval betalen ze het restbedrag achteraf. Terugverkopen van het toestel zorgt voor een lager maandbedrag voor de afbetaling van het toestel t.o.v. een toestelkrediet zonder Recycle Deal.

Foto: copyright Pam Kat/Closing the Loop

* bron: Closing the Loop

** bron: Greenpeace: The Global impact of ten years of smartphones