Closing the Loop wint Circular Award 2018

De Circular Award 2018 is gewonnen door Closing the Loop. Het bedrijf heeft meer dan 2 miljoen telefoons gerecyclet en werd door de jury geroemd door zijn sluitende businesscase. De award werd uitgereikt door Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Met de uitreiking is de derde Week van de Circulaire Economie afgetrapt.

Closing the Loop recyclet end-of-life smartphones in ontwikkelingslanden. Het bedrijf heeft al 2 miljoen telefoons gered van de stortplaats. Zo verminderen ze CO2-uitstoot en creëert het inkomen voor mensen in ontwikkelingslanden. Closing the Loop stelt bedrijven in staat het gebruik van de materialen in nieuwe telefoons te compenseren door evenveel gebruikte materialen nuttig te hergebruiken. De jury roemt dit ‘materiaalneutraal’ concept. Juryvoorzitter prof. dr. Louise Vet: “De enorme impact die Closing the Loop maakt met hun sluitende businessmodel is bewonderenswaardig.”

Over de Circular Award

Uit maar liefst 140 inzendingen heeft een vakjury de meest iconische circulaire projecten in de categorieën Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie gekozen. Deze vijf finalisten pitchten deze maandag tegen elkaar in strijd om de Circular Award 2018. De prijs is een initiatief van Nederland Circulair! in samenwerking met het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zijn vijf transitieagenda’s officieel gepresenteerd en overhandigd aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen. De vijf agenda’s behandelen de thema’s Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Deze pijlers vormden ook de categorieën van de Circular Award. Het evenement rondom de presentatie van de agenda’s en de uitreiking van de award vormen de officiële start van de derde Week van de Circulaire Economie.