De toekomst is circulair! Maak kennis met de SYOU AMS – Ontworpen, geproduceerd, gedragen en vervolgens gerecycled, allemaal in Nederland. SYOU AMS-sandalen zullen on-demand worden geproduceerd in de Van Gendthallen, Amsterdam vanaf april 2024. De sandalen zijn vanaf nu online te bestellen en in mei zijn de sandalen persoonlijk op te halen bij het SYOU-team.

Hyperlokale productie

Het gehele proces van deze innovatieve schoen vindt plaats op hyperlokaal niveau. Het Nederlandse merk SYOU (dat eerder alles lokaal produceerde in onder andere Colombia) staat op het punt om deze duurzame visie te verwezenlijken. In samenwerking met What The Future- de bedenkers van 3DTI- technology- en de gerenommeerde schoentechnologie- experts van Footwearology, pioniert SYOU op deze nieuwe benadering van duurzame schoenproductie in de Van Gendthallen, Amsterdam. De drie partners hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de AMS sandal, volledig vervaardigd in Amsterdam en omstreken. Met dit Proof of Concept laat het merk zien dat schoenen niet meer de hele wereld over hoeven voordat de consument ze aan haar voeten schuift. SYOU is op zoek naar een model voor lokale productie, wat wereldwijd toegepast kan worden.

‘We hebben elk aspect van de SYOU AMS zorgvuldig ontworpen om de toeleveringsketen te verkorten. Door lokaal te produceren met innovatieve technologieën en eindeloze recyclebaarheid te creëren, zijn we op een missie om de perfecte lokale circulariteit te creëren.’

– Duncan van Norden, SYOU

Stap in de toekomst van Footwear. Waar technologische innovatie en duurzaamheid elkaar ontmoeten

De gehele productieketen van SYOU is anders dan die van de meeste schoenfabrikanten. Het merk gelooft niet in de traditionele massaproductie die leidt tot veel afval, lange afstanden voor transport en veel overtollige voorraad. In plaats daarvan gebruikt SYOU nieuwe geautomatiseerde technieken die lokaal kunnen worden toegepast.

De SYOU AMS sandaal is bijvoorbeeld gemaakt met de 3DTI methode van het eveneens Amsterdamse bedrijf What the Future. Deze combineert vernuftig drie technologieën: 3D-printen, thermovormen en spuitgieten. Eerst wordt een basismal geprint, die wordt dan razendsnel gekopieerd in het gewenste aantal door hem te thermovormen in folie – die overigens ook wordt gerecycled – en daarna wordt natuurrubber in iedere mal gespoten. Dit stolt dan in zijn mal tot een mooie en comfortabele schoen. Op deze manier kan alles onder hetzelfde dak gebeuren, met een veel lagere uitstoot en ook nog eens veel sneller.

Met deze collectie als experiment probeert SYOU te onderbouwen dat je op lokaal niveau schoenen kunt produceren. Dit specifieke model is ontwikkeld zodat je het met deze technologie in elk land lokaal kunt vervaardigen. Naast de nodige duurzaamheid voordelen, resulteert dit ook in lokale werkgelegenheid. SYOU gelooft dat duurzaamheid en lokalisme hand in hand gaan.

Mono-materialen

De eerste serie SYOU AMS-sandalen is volledig gemaakt van biobased materiaal. Gemaakt van natuurlijke latex van de Hevea Brasiliensis-boom – heeft ons productiemateriaal een minimale uitstoot in vergelijking met traditionele materialen in de schoenenindustrie.

Op dit moment is het latex het enige deel van de SYOU AMS dat nog van over de grens komt. Het bedrijf werkt samen met materiaal experts om lokaal gesourced materialen voor toekomstige producten te ontwikkelen om te streven naar 100% lokaal.

Het Take-Back-programma. Een eindeloze levenscyclus

Om circulariteit te realiseren heeft SYOU de hulp van de gebruiker nodig, die ze weer inlevert bij SYOU. Zodat ze het kunnen recyclen tot ruw materiaal en lokaal weer volledig nieuwe schoenen kunnen produceren. Om deze ambitie waar te maken, introduceert het bedrijf een Take-Back-Programma.

Over SYOU

Tijdens zijn stage bij Nike in 2006 deed Merijn ten Thije onderzoek voor het bekende sportmerk op het Afrikaanse continent. De uitkomst van het onderzoek inspireerde hem zelf een schoenenmerk op de markt te brengen waarbij elke collectie geïnspireerd- is op en gemaakt wordt- in verschillende landen. Elk paar van SYOU-sneakers wordt lokaal geproduceerd, met gebruik van lokale materialen. SYOUs missie is om een bijdrage te leveren positiever imago en het stimuleren van handel. Van Burkina Faso reisden ze naar Colombia om daar niet alleen banen en investeringen te bieden aan lokale ontwerpers en partners maar ook een platform te creëren voor lokale creativiteit en vakmanschap. Na een pauze en met dank aan technologische innovaties en partners, is SYOU terug om lokaal weer de norm te maken.

Image credits: Mayte Breed