Primark lanceert haar eerste productlijn die is ontworpen en gemaakt om opnieuw te worden gebruikt of gerecycled. Vanaf half april kunnen klanten de nieuwe circulaire collectie kopen, die is ontworpen aan de hand van Primark’s nieuwe Circular Product Standard. Deze norm is gebaseerd op uitgangspunten die zijn opgesteld in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation.

De 35-delige collectie is ontworpen en gemaakt om kleding een langer leven te geven, ieder item kan opnieuw gebruikt of gerecycled worden.

Dit is de eerste collectie volgens de nieuwe norm voor circulaire producten (Circular Product Standard), dat een kader schept voor hoe Primark nu en in de toekomst producten wil ontwerpen.

Een collectie voor iedereen

De 35-delige collectie bestaat uit basics, diverse ontwerpen en kleuren voor alle doelgroepen van Primark. Van stijlvolle flare of relaxed fit jeans tot spijkerjasjes en relaxed fit T-shirts, dit is een lente/zomer-collectie met unieke items die je kunt mixen en matchen met andere basiskledingstukken. Aangezien Primark streeft om meer duurzame mode betaalbaar te maken voor klanten, variëren de prijzen van € 5,- tot € 25,-. Dit is de eerste circulaire collectie, meer collecties staan gepland voor later in het jaar.

Van vezelsamenstelling tot verbeterde duurzaamheid en recyclebaarheid, ieder item in de collectie is ontworpen en gemaakt om opnieuw te worden gebruikt of gerecycled. De nadruk ligt op drie belangrijke onderdelen:

Meer duurzaam ingekochte materialen[1]: de kleding in de collectie is gemaakt van ten minste 95% katoen van het Primark Sustainable Cotton Programme, dat katoenboeren traint om minder water, chemische meststoffen en pesticiden te gebruiken, waardoor ze meer winst maken. De overige 5% bestaat uit bijvoorbeeld afwerkingen en knopen.

Duurzaamheid: Primark investeert in een langere levensduur van artikelen. De nieuwe collectie is getest op verhoogde duurzaamheid in overeenstemming met de nieuwe wasnorm voor verbeterde duurzaamheid.

Recycleerbaarheid: elk item is zo ontworpen dat het aan het einde van zijn levensduur kan worden gerecycleerd. Dit betekent dat, waar mogelijk, afwerkingen, knopen en andere details kunnen worden verwijderd, zodat de kledingstukken gemakkelijker kunnen worden hergebruikt of gerecycled tot nieuwe weefsels of nieuwe producten. Klanten kunnen hun tweedehands kleding inleveren bij een lokaal textieldonatiepunt.

Over de nieuwe collectie zegt Nichols Lambert (Circulair Product Lead Primark) het volgende: “In deze collectie komt jaren van werk samen om een nieuwe standaard te creëren. Bij Primark moedigen we onze productteams en leveranciers aan om meer circulaire producten te creëren, gemaakt van gerecyclede en duurzamere materialen. Dit heeft geleid tot onze eerste circulaire collectie van betaalbare kledingstukken die klanten opnieuw kunnen dragen, repareren en uiteindelijk recyclen. Hoewel we hopen dat onze klanten elk item uit de collectie met plezier dragen, willen we hen ook meenemen op deze reis, terwijl we proberen de perceptie over hoe een betaalbaar, circulair product eruitziet, te veranderen. Deze collectie is gemaakt door een kleine groep van onze ontwerpers, inkopers en leveranciers die onze nieuwe Circular Product Standard hebben getest. Hoewel we weten dat dit slechts een kleine stap is in ons streven om een meer circulair bedrijf te worden, zijn we verheugd om deze nieuwe uitgangspunten uit te rollen in ons hele bedrijf en met meer leveranciers, zodat we kunnen opschalen.”

Laura Leahy, Assistant Buyer voor dameskleding vult aan: “Leren ontwerpen met een circulaire visie was een ware eye-opener. Ik was vorig jaar betrokken bij de design pilot en ik ben zo enthousiast nu de collectie eindelijk in de winkel ligt en onze klanten ervan kunnen genieten. Het mooie van deze serie is dat het allemaal draait om essentiële basics die steeds weer gecombineerd kunnen worden met andere kledingstukken. Ik kijk nu al uit naar de volgende collectie die we samenstellen.”

Jules Lennon, Fashion Lead bij de Ellen MacArthur Foundation vertelt: “Om onze huidige wegwerp-, productie-, afval- en lineaire mode-industrie aan te pakken, moeten we overgaan op een circulaire economie voor mode, waarin kleding langer wordt gedragen, zo gemaakt wordt zodat het opnieuw geproduceerd kan worden en gemaakt wordt van veilige en gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen. Door de deelname aan The Jeans Redesign en de ontwikkeling van de Circular Product Standard zet Primark een stap in de richting van een circulaire economie op lange termijn. Nu is er een duidelijke route en een noodzaak om vooruitgang te blijven boeken, in hoog tempo en op grote schaal.”

De nieuwe norm voor circulariteit: Circular Product Standard

Tegelijk met deze collectie heeft Primark haar nieuwe Circular Product Standard gepubliceerd, een kader voor de manier waarop Primark nu en in de toekomst producten wil ontwerpen. De norm zal door de productteams van Primark en haar leveranciers worden gebruikt om de ambitie te ondersteunen dat haar kleding zo lang mogelijk wordt gedragen en gerecycled. Het zal jaarlijks worden bijgewerkt om de vooruitgang van Primark op dit gebied weer te geven.

Het nieuwe kader is ontwikkeld in overleg met de circulaire denktank Circle Economy, de non-profit duurzaamheidsopleider Sustainable Fashion Academy, gebaseerd op de visie van circulaire economie voor de modewereld van de Ellen MacArthur Foundation en in overleg met de klimaatactie-ngo WRAP. Zowel Circle Economy als Sustainable Fashion Academy zijn met Primark gaan samenwerken om een op maat gemaakt Circular by Design-opleidingsprogramma te ontwikkelen. Hier leren productteams en de belangrijkste leveranciers van Primark hoe zij op dagelijkse basis meer ‘circulair’ kunnen werken.

De lancering van de collectie volgt op een pilot van de Circular Product Standard vorig jaar, waarbij Primark een eerste groep ontwerpers, inkopers en leveranciers heeft getraind in circulair ontwerpen. Deze training zal dit jaar worden uitgebreid naar meer dan 500 leden van Primark’s productteams en naar geselecteerde leveranciers.

[1] Duurzame materialen zijn materialen die het milieu minder belasten dan conventionele materialen. Lees meer over onze Primark Cares vezels hier.