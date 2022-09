Op 5 september 2022 ondertekenden IRON+ en Royal Swinkels Family Brewers een intentieverklaring om de komende 20 jaar de eerste volledig operationele commerciële MegaWatt installatie ooit op Iron Power te bouwen voor het leveren van duurzame proceswarmte voor het brouwproces van Royal Swinkels Family Brewers.

Iron Power is een relatief nieuwe technologie om enorme hoeveelheden duurzame energie op te slaan en in te voeren. IJzerpoeder wordt in een ketel verbrand tot ijzeroxidepoeder om stoom te produceren. Na de verbranding wordt het ijzeroxidepoeder weer tot ijzerpoeder geregenereerd met behulp van waterstof, dat uiteindelijk wordt gewonnen uit zonne- en windenergie op plaatsen met een enorm overschot aan duurzame energie. IJzerpoeder kan energie opslaan op een zeer compacte, goedkope, veilige, milieuvriendelijke en CO2-vrije manier. Deze unieke combinatie maakt het tot een zeer belangrijke oplossing in de energietransitie van de warmte-intensieve industrie.

Twee jaar geleden heeft het Metal Power Consortium bestaande uit partijen als TU Eindhoven, Metalot, Studententeam SOLID, EMGroup, HeatPower en Romico Hold, al een succesvolle eerste demonstratie van de technologie gedurende enkele weken uitgevoerd bij de Bavaria brouwerij in Lieshout, een van de brouwerijen van Royal Swinkels Family Brewers om voor het eerst CO2-vrij bier te produceren. Guy Willems van EMGroup: “Tijdens een twee jaar durende verbeter- en testfase is de technologie gerijpt en is het systeemrendement verbeterd. De verbranding is niet alleen CO2-vrij, maar belooft ook een zeer lage NOx- en deeltjesuitstoot te hebben, wat ook van groot belang is. Voor zover wij weten is dit het eerste commerciële iron power systeem ter wereld zijn.”

IRON+ zet nu de volgende stap. IRON+ is een joint venture tussen EMGroup, Pometon en Metalot. Prof. Philip de Goey van Metalot: “De drie partijen van IRON+ bundelen samen alle kennis en ervaring die nodig is om volledig operationele verbrandingsapparatuur, regeneratieapparatuur en ijzerpoedertechnologie te leveren om van Iron Power een succes te maken”. IRON+ is nu dus klaar om zijn eerste commerciële installatie te bouwen en te verkopen. Rudi Clayton, CEO van Pometon: “De productie van ijzerpoeder en de industriële reductie zit al tientallen jaren in onze genen. Deze off-the-shelf technologie wordt momenteel binnen het IRON+ bedrijf verbeterd voor groene energietoepassingen.”

In de komende 12-18 maanden wordt de huidige testfase van de ketel afgerond en de regeneratietechnologie wordt voltooid in het Metalot Future Energy Lab. Daarnaast zullen de contracten tussen de bedrijven worden geformaliseerd en zal een laatste korte demo worden georganiseerd op een van de locaties van Royal Swinkels Family Brewers voordat de bouwfase van de commerciële installatie van start zal gaan. Peer Swinkels, CEO van Royal Swinkels Family Brewers: “We hadden al veel vertrouwen in de potentie van de Iron Power technologie en het Iron Power consortium, maar het is voor ons erg belangrijk dat het complete proces volledig circulair is, dus was er meer onderzoek nodig. Nu we weten dat regeneratie op een groene manier mogelijk is, kunnen we verder gaan. Nu het nieuwe bedrijf IRON+ is opgericht, zijn we ontzettend trots en blij dat we de eerste ter wereld zijn die deze technologie kan aanpassen voor ons toekomstige brouwproces. Dit is een van de hoekstenen van het masterplan dat we momenteel uitvoeren om in de komende jaren volledig circulair te zijn. We hebben meer dan één oplossing nodig voor onze energietransitie en dit zou een belangrijke oplossing kunnen zijn.”

“De Metalot inzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid project Living Lab Metal Power.”