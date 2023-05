Swappie, Europa’s nummer 1 online bestemming voor het kopen en verkopen van refurbished iPhones, heeft een nieuwe toevoeging aan zijn professioneel refurbished aanbod aangekondigd: de Premium-Series. Deze nieuwe lijn dicht het gat in de huidige markt door een eersteklas refurbished smartphone-ervaring te bieden, waardoor het gemakkelijker dan ooit wordt voor consumenten om het juiste te doen voor de planeet.

Voor de Premium-Series worden apparaten verzameld die cosmetisch puntgaaf en volledig functioneel zijn en een 100% batterijcapaciteit hebben. Dit nieuwe aanbod is vanaf vandaag beschikbaar in alle landen waar Swappie actief is. Het belangrijkste voordeel van de Swappie Premium-Series is de ecologische voetafdruk die, net als de andere refurbished Swappie-toestellen, 78% minder uitstoot genereert dan een nieuwe smartphone. Dit betekent dat consumenten vanaf vandaag nog meer keuze hebben om te kiezen voor technologie zonder bij te dragen aan de enorme hoeveelheid e-waste die wordt gegenereerd als gevolg van de productie van smartphones.

“We vinden het belangrijk om naar onze klanten te luisteren en door onze aanpak van de afgelopen jaren en voortdurende verbeteringen in ons aanbod, zijn we erin geslaagd refurbished elektronica een beetje meer mainstream te maken. Maar we wisten dat dit niet genoeg was. Er is een groep consumenten die alleen voor refurbished zou kiezen als de telefoon puntgaaf is of als de batterij volledige capaciteit heeft. Ook al is er de wens om het goede te doen voor de planeet, het ontbreken van deze oplossing weerhield hen ervan deze keuze te maken. Daarom brengen we nu Swappie’s Premium Series op de markt. Het biedt alles wat een nieuwe telefoon biedt én het bespaart CO2, waardoor het voor veeleisende consumenten gemakkelijker wordt om bij te dragen aan de circulaire economie”, zegt Casper Andersen, Premium Series Lead bij Swappie.

Een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Kantar, in opdracht van Swappie, laat de redenen zien waarom sommige mensen nog steeds een nieuwe smartphone verkiezen boven een refurbished. Meer dan een derde van de consumenten (34%) noemt de batterijstatus, gevolgd door de functionele kwaliteit van een nieuwe telefoon (22%) en het ontbreken van gebruikssporen (23%). Swappies refurbished Premium-Series lost deze zorgen direct op, aangezien het in wezen een nieuw aanbod is met 100% batterijcapaciteit, zonder tekenen van slijtage en met volledige operationele capaciteit. En, zoals bij alle Swappie iPhones worden ze geleverd met 24 maanden Swappie-garantie. Bovendien produceert de Premium Series een fractie van het e-waste dat traditioneel wordt geassocieerd met een nieuwe smartphone, waardoor het ook een betere keuze is voor de planeet.

Swappie CEO en mede-oprichter Sami Marttinen: “We zijn gepassioneerd over het creëren van een wereld die duurzamer, ethischer en inclusiever is. Onze klanten staan centraal in alles wat we doen, en we zijn vastbesloten om het gebruik van onze diensten zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Swappie bevindt zich in een unieke positie, omdat alle refurbishment wordt uitgevoerd in onze eigen fabrieken in Europa. We hebben zelf de controle over onze gehele supply chain en kunnen daardoor makkelijker voordelen bieden zoals garanties en retourzendingen. Bij elke fase kunnen we ervoor zorgen dat best practices worden gehandhaafd, waardoor producten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd die volledig functioneel zijn. Dit is essentieel voor het opbouwen van langdurig vertrouwen in Swappie. Smartphones hebben geen vervaldatum en we hopen dat met de toevoeging van de Premium-Series nog meer consumenten zich net zo op hun gemak voelen bij het kopen van een refurbished iPhone als ze zouden hebben bij het kopen van een gebruikte auto.”

“Bij de fabricage van nieuwe smartphones komt jaarlijks ruim 100 miljoen ton CO2 e-waste vrij en het is de snelst groeiende vorm van afval ter wereld. 85-95% van de emissies met betrekking tot smartphones komen vrij tijdens de fabricage, inclusief de winning van grondstoffen, verzending en het eerste levensjaar. Eerder dit jaar kwam Brussel met een wetsvoorstel ter bevordering het recht van consumenten op reparatie, wat een stap in de goede richting is. We moeten echter verder gaan om ervoor te zorgen dat alle praktijken worden verboden die reparatie beperken, zoals serialisatie, beperkingen op de distributie van onderdelen en toegang tot handleidingen. Consumenten zouden in staat moeten zijn om te kiezen voor betaalbare kwaliteitsreparatie bij een aanbieder van hun keuze. En onder geen enkele omstandigheid zouden de functionaliteiten van het product moeten verslechteren omdat de reparatie is uitgevoerd buiten het netwerk van de originele fabrikant. Dit is de enige manier waarop we reparatie effectief kunnen bevorderen boven vervanging”, aldus Jori Ahvonen, CTO bij Swappie.