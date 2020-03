Sustainable Fashion Gift Card creëert community van duurzame mode-ondernemers en biedt kansen in uitdagende tijd

Duurzame mode gaat over bewust omgaan met je kleding. Streven naar een positieve impact op mens, milieu en dier en het waarderen van onze kleding staat hierbij centraal. Dit kan met de Sustainable Fashion Gift Card op verschillende manieren. Denk aan lenen van kleding bij Bij Priester in Den Haag, tweedehands kopen bij Kolifleur in Amsterdam, of voorkom miskopen met style coach Mirjam Hamming . En natuurlijk, soms heb je gewoon wat nieuws nodig. In dat geval kan je de giftcard verzilveren bij aangesloten duurzame merken en online en offline stores. Zo staat bij het merk Halsduk by Esmee arbeidsomstandigheden centraal. Het Arnhemse merk Fundies minimaliseert het gebruik van grondstoffen door met reststoffen te werken. En online en offline store The Collection One streeft naar een mooie slow fashion collectie van hoge kwaliteit. Ook het ambacht wint weer terrein. Denk aan tailor-made items gemaakt van milieuvriendelijke en lokaal geproduceerde stoffen die een leven lang meegaan. Zo maakt Leonie Vlaar uit Utrecht prachtige jassen, op maat gemaakt en afgestemd op jouw persoonlijke stijl.

Met als drijfveer duurzaamheid, laten al deze fashion pioniers zien dat er langzaam maar zeker een meer gevarieerd mode retaillandschap ontstaat. Dit in tegenstelling tot de huidige mode-industrie, waar de verkoop van zoveel mogelijk nieuwe kledingstukken aan zoveel mogelijk consumenten nog steeds de standaard is.

Duurzame mode schaalbaar in de markt zetten



De Sustainable Fashion Gift Card is volledig geautomatiseerd en biedt daarom een prachtkans om duurzame mode op een schaalbare manier in de markt te zetten. En in tegenstelling tot veel andere fashion giftcards, bieden we met fashion rental en experiences duurzame alternatieven voor het kopen van meer kleding. Spinning Closet verhuurt voor bijzondere gelegenheden designer jurken van ontwerpers als Alexander McQueen en Marni, zodat we geen kleding verzamelen maar mooie herinneringen in kleding waar we ons speciaal in voelen. Bij Fraenck in Arnhem maak je kennis met het maken van een eigen tas met gerecycled materiaal. De adviezen van onze style coachesmaken je bewuster van jouw unieke kledingstijl. Met als resultaat dat je daarna vaak gerichter en minder kleding koopt.

Ook commercieel is een giftcard interessant. Volgens de branchevereniging Cadeaukaarten Nederland is de markt de afgelopen vijf jaar met dubbele cijfers gegroeid, waarbij in 2015 de markt al op maar liefst 1 miljard euro werd geschat. Een succesvolle giftcard gaat dus bij uitstek over schaal, volume en groot bereik. Dat is een uitdaging, en tegelijkertijd precies wat de Sustainable Fashion Gift Card wil: een breder bereik creëren voor duurzame mode. Niet door ‘one size fits all’ te bieden, maar door een gevarieerd aanbod van fashion pioniers – die zich onderscheiden op stijl en werkwijze – toegankelijker te maken.

Fashion pioniers inventief in uitdagende tijd



Nu het coronavirus om zich heen grijpt, heeft dit ook impact op fashion pioniers aangesloten bij de Sustainable Fashion Gift Card. Met name omdat zij vrijwel allemaal zelfstandig ondernemers zijn. Tegelijkertijd laat deze pandemie ook hun flexibiliteit en inventiviteit zien. Margriet Meijer, founder Monsak , geeft normaliter workshops in haar eigen atelier. Nu dit niet meer mogelijk is, ontwikkelde ze de ‘mon-first-aid-sak’. Het patroon is gratis online te downloaden en de materialen zijn te koop in de webshop. Via een webinar geeft Margriet instructies hoe je de first aid kit zelf kan maken. Naaicafé De Steek is tijdelijk dicht en verhuurt nu haar apparatuur, denk aan naaimachines en weefgetouwen, zodat mensen thuis aan de slag kunnen. Hiervoor zijn de eerste PDF patronen deze week beschikbaar gemaakt in de webshop. Offline store LIVStores heeft de handen ineengeslagen met ontwerper Irma Borgsteede . Door hun lokale productienetwerk kunnen zij snel inspelen op de markt. Ze werken nu samen aan handbedrukte thuis-blijf-sweaters, met als doel thuisblijven voor mensen meer comfortabel te maken en zelf zelfstandig door deze tijd heen te komen.

Om de community van fashion pioniers in deze uitdagende tijden te supporten, hebben we de Sustainable Fashion Gift Card vervroegd beschikbaar gemaakt. De giftcard kan vanaf vandaag online worden gekocht en vanaf 20 april online en offline worden verzilverd. We werken aan een gezamenlijke crowdfunding die in Fashion Revolution Week zal lanceren.