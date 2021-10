SUPER-markt initiatief brengt 30+ duurzame merken in contact met Albert Heijn

Change the game or remain the same

Een derde van de klimaatbelasting vindt plaats in de voedingsindustrie en dat maakt duurzame voeding op grote schaal niet een gewenste, maar een hoognodige verandering. Challenger brand SUNT – The Banana Factory, legde namens de deelnemende merken hun wildste ideeën op tafel bij Albert Heijn, met als doel een breder duurzaam retail-aanbod en een gemodificeerde aanpak voor de introductie van jonge duurzame merken. Op uitnodiging van Albert Heijn gaat SUNT de komende periode verder in gesprek met ’s lands grootste supermarktketen om de bedrijfsvoering en processen rondom opname en groei van duurzame jonge merken van de grootgrutter onder de loep te nemen. Met als gezamenlijke missie; een ‘duurzaam’ duurzamer assortiment. De eerste mijlpaal is al geslagen; alle ‘challenger brands’ die zich aansloten bij de SUPER-markt, maar nog niet bij Albert Heijn in het schap liggen, gaan in gesprek met Albert Heijn om de mogelijkheden voor opname in het assortiment te bekijken. Een SUPER grote stap van Albert Heijn die hiermee niet alleen de deur opent voor duurzamere schappen, maar ook direct actie onderneemt.

Boodschappen met een boodschap

Elke innovatieve, duurzame startup die moet concurreren met de 10 grootste voedselbedrijven ter wereld loopt momenteel tegen dezelfde uitdagingen aan. Van wettelijke kwaliteitseisen tot landelijke distributie & opschaling. De merken die dit op orde hebben komen in aanmerking voor een plek op het schap bij retailers, maar daar begint het voor velen pas. Want hoe krijg je als startup zonder grote budgetten voor instore communicatie of landelijke marketingcampagnes jouw product onder de aandacht van de consument? En hoe leg je aan diezelfde consument uit dat jouw prijs de eerlijke prijs is voor het product? Zowel voor startups als voor retailers lijkt de traditionele samenwerking niet te leiden tot het realiseren van het beste potentieel. Juist daarom is het belangrijk dat de samenwerking tussen retailers en startups verdieping krijgt en er zo voor beide partijen met succes aan verduurzaming gewerkt wordt.

De startup gelooft overigens niet dat niche supermarkten de oplossing zijn. ‘’Samenwerking met retailers is nodig om de duurzaamheidstransitie te versnellen. De kans is groot dat we door deze samenwerking retail geschiedenis gaan schrijven.’’ Ze hopen dat andere grote retailers het voorbeeld van Albert Heijn volgen en daarmee van duurzame startups geen alternatief, maar de standaard maken. Een overzicht van alle bij de SUPER-markt betrokken merken die zich inzetten voor een duurzamere, gezondere en eerlijkere keten vind je terug op www.wechangethegame.nl