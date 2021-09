‘Game changing’ voedingsmerken bundelen krachten voor échte verandering in de voedingsindustrie’

Ruim een derde van de CO2 uitstoot wordt gegenereerd door de huidige voedselsystemen. Met wat je dagelijks in je boodschappenmandje legt heb je dus een enorme impact op een betere wereld. Toch bepalen slechts zo’n tien internationale voedingsbedrijven voor 90% wat er in supermarkt verkrijgbaar is en daarmee dus ook de inhoud van dat mandje. Meer dan 45 onafhankelijke, Nederlandse (voedings)merken hebben de krachten gebundeld om te laten zien dat er een beter alternatief is voor veel “ouderwetse” producten in de huidige supermarktschappen. Zij openen begin september, als onderdeel van een landelijke campagne, de SUPER-markt van de toekomst waar je voor vrijwel ieder ouderwets product een nieuwerwets en duurzamer alternatief vindt.

We change the game, you make the change!

Hoewel de consument kritischer is dan ooit, onderschat zij/hij vaak de macht van het boodschappenlijstje of zijn alternatieven (nog) niet overal verkrijgbaar. “Hoog tijd om ons als nieuwe spelers met betere producten sterk te maken voor échte verandering. Eerlijke lonen voor boeren, vis zonder bijvangst, het weglaten van palmolie, meer plantaardig eten, verspilling tegengaan, noem maar op. “Er zijn initiatieven genoeg, maar hun impact op het schap wordt nog te vaak onderschat. Zeker nu we op een zijn punt beland dat duurzame verandering op basis van trends niet langer voldoende is. Er is geen keuze meer tussen “OF vegan OF een eerlijke keten”, het is EN EN. Daarom vormt de SUPER-markt een front van merken met uiteenlopende missies met gezamenlijk hetzelfde doel”, aldus Laura Hoogland, oprichter van Sunt; initiatiefnemer van de campagne.

Out with the old, in with the new

In ‘s werelds eerste SUPER-markt vind je voor veel ‘gevestigde producten’ een beter alternatief. Zo weet je met de koffie van Moyee zeker dat je zonder bittere bijsmaak van de oneerlijke verdeling in de keten van je kopje geniet. Eet daar gerust een iconisch bammetje met palmolievrije pindakaas van Mister Kitchen bij zonder een hap regenwoud. Met een plak bananenbrood van Sunt als tussendoortje help je miljoenen bananen te redden die anders onnodig verspild worden. Maak tenslotte nog een tuna melt met tonijn zónder bijvangst van Fish Tales als lunch en dineer met een plantaardige kant-en-klaar maaltijd van Lazy Vegan. Zo makkelijk én smakelijk kan impact maken zijn!

Naast voedingsmerken vind je in deze SUPER-markt o.a. ook vegan skincare producten van the LEKKER company en pepermunt van Max’s organic mints, maar ook ijs van gered fruit van Skoop, bierborstel repen en broodjes van Magie Creations, zeewierchips van Seamore en vegan kaas alternatieven van Wild West Land. Van tandpasta tot bananen en van bier tot schoonmaakmiddel, en alles daartussenin. Ieder product met een eigen duurzame missie.

SUPER serious impact!

De jonge merken willen met de campagne de grote merken in de voedingsindustrie uitdagen. ‘’We zijn blij met Albert Heijn als partner van onze SUPERmarkt. Albert Heijn staat bekend om zijn ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en geeft graag een podium aan duurzame initiatieven. Meer dan vijftien van de merken die je in onze SUPERmarkt ziet, zijn al verkrijgbaar bij Albert Heijn, en hopelijk zijn ze dat straks allemaal!’’ Aldus Hoogland.

Een overzicht van alle betrokken merken die zich inzetten voor een duurzamere, gezondere en eerlijkere keten vind je terug op wechangethegame.nl en zijn o.a. verkrijgbaar in de pop-up SUPER-markt op de Herenstraat 12, in Amsterdam van 3 t/m 19 september.

Deelnemende merken:

SUNT Food

Moyee Coffee

Mister Kitchen

Lazy Vegan

Fish Tales

Grünten

Max’s Organic Mints

SKOOP ijs

Magie Creations – BrewBar

Seamore

The LEKKER Company

Wild West Land

Smyle

Farm Brothers

Willicroft

Yogi Yousef

Wilder Land

Boon Food

Mayoneur

BeLeaf

Snack with benefits

Handsoff

Be Frank

The Lickin company

Marcel’s green soap

Chocolate makers

Dano bio

Verspilling is verukkelijk

Candy converters

De fruitmotor

Donny craves

GRO together

Instock

Intelligentfood

Pineut

The Ketchup Project

Van eigen deeg

Wholy Greens

Yespers

Botanic bites

Reflower

Fruitfunk

De Prael

De Koekfabriek

De Kleine Keuken

Rotterzwam