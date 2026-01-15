Albert Heijn heeft in 2025 opnieuw marktaandeel gewonnen en groeit daarmee voor het zevende jaar op rij sneller dan de markt. Het marktaandeel in Nederland steeg in 2025 naar 38,2% (2024: 37,7%). De supermarktketen laat zien dat consistente keuzes lonen: investeringen in betaalbaarheid, een sterk en steeds gezonder assortiment, slimme technologie en structurele samenwerking in de keten vertalen zich in duurzame groei. In een jaar waarin veel huishoudens scherp letten op hun uitgaven, weet Albert Heijn klanten aan zich te binden met een duidelijke belofte: goede kwaliteit, gemak en scherpe prijzen en aanbiedingen, gecombineerd met zichtbare stappen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Margaret Versteden-van Duijn, CEO Albert Heijn: “Dit marktaandeel is het resultaat van elke dag luisteren naar klanten en samen met onze partners betere keuzes mogelijk maken. Als we gezond, lekker, betaalbaar en duurzamer eten bereikbaar maken voor iedereen, bouwen we aan vertrouwen. Dat zien we terug in deze groei.”

Gezonder eten en drinken bereikbaar voor iedereen

De omzetgroei van Albert Heijn in 2025 kwam opnieuw voor een belangrijk deel uit gezondere en duurzamere producten. Het aandeel producten met Nutri-Score A of B steeg naar 38,9% (2024: 38,3%). Ook maakte de supermarktketen het makkelijker om maaltijden samen te stellen volgens de Schijf van Vijf, gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. In 2025 ging het om 32,2% van de verkochte producten. Het assortiment volkoren, plantaardig en hybride producten werd verder uitgebreid, waaronder extra AH Terra-producten en vernieuwde verspakketten met standaard meer groente per persoon. Daarnaast verbeterde Albert Heijn in 2025 de samenstelling van producten om ze gezonder te maken, wat resulteerde in 53.459 kilo minder zout, 325.528 kilo minder verzadigd vet en 520.621 kilo minder suiker (circa 134 miljoen suikerklontjes).

Altijd dichtbij: groei in winkels en online

Albert Heijn bleef in 2025 verder groeien in zowel winkels als online. In totaal opende het bedrijf 14 nieuwe winkels in Nederland en 5 in Vlaanderen, waarmee het totaal aantal winkels uitkwam op 1.288, inclusief 185 AH to go’s. Online bezorgen groeide opnieuw stevig door met ruim dubbele cijfers gedreven door een forse toename van het aantal klanten en bestellingen. Margaret Versteden-van Duijn: “Groeien doe je samen. We doen het met 125.000 collega’s en onze partners die elke dag weer klaarstaan voor onze klanten en meebouwen aan de 7 miljoen borden die we dagelijks vullen. Hun inzet, betrokkenheid en energie zijn het hart van Albert Heijn.”

De supermarktketen werd voor de zevende keer op rij verkozen tot favoriete bijbaanwerkgever van Nederland. Meer dan 4.600 collega’s maakten gebruik van eindexamentrainingen en steeds meer collega’s volgen leer- en werktrajecten, zoals mbo- en hbo-duaal.

Duurzaamheid in het alledaagse

In 2025 zette Albert Heijn verdere stappen om de keten te verduurzamen, van land tot klant. Het aandeel biologisch groente en fruit nam toe en het doel om in 2026 10% omzet biologisch AGF te behalen al in 2025 behaald, met een aandeel van 10,8%. Het plantaardige assortiment groeide naar meer dan 300 AH Terra-producten en het aantal hybride producten werd verder uitgebreid. Daarnaast verminderde Albert Heijn voedselverspilling verder. Via onder meer ‘Laatste Kans Koopjes’ werd in totaal 350.000 kg minder voedsel verspild. Ook werden miljoenen producten gedoneerd aan Voedselbanken Nederland (3,5 miljoen stuks). De emissievrije levering werd uitgebreid naar 30 gebieden en er werd opnieuw significant CO₂ bespaard in transport en logistiek.

Slimme technologie als versneller van gemak en efficiëntie

Als FoodTech-bedrijf zet Albert Heijn stevig in op technologie en innovatie die collega’s écht helpen en klantfricties verminderen. Ook in 2025 speelde technologie een belangrijke rol in de groei. Zo steeg het aantal actieve gebruikers van de AH-app naar meer dan 5,5 miljoen. Digitale assistent Steijn maakte het boodschappen doen persoonlijker en eenvoudiger en werd gebruikt door bijna 400.000 unieke gebruikers. Door de slimme inzet van data werd de beschikbaarheid in winkels verder verbeterd en werd met de introductie van ‘Laatste Kans Koopjes’ voedselverspilling verder teruggedrongen. Via de AH-app zien klanten precies welke en hoeveel afgeprijsde producten er beschikbaar zijn in de winkel en wat de actuele korting is.

Ook in de winkels ondersteunt technologie het dagelijks werk. Inmiddels maken 80.000 collega’s gebruik van een AI-assistent die speciaal is ontwikkeld om het werk makkelijker en leuker te maken. Collega’s hebben zo de juiste informatie direct bij de hand om klanten sneller en beter te helpen, en ervaren meer gemak en plezier in hun werk.

Vooruitblik naar 2026

In 2026 blijft Albert Heijn inzetten op betaalbaarheid, verdere verduurzaming van de keten en vernieuwing van het assortiment, met een belangrijke rol voor technologie en gezonder eten en drinken. Met blijvende aandacht voor klanten, collega’s en partners wil Albert Heijn ook de komende jaren blijven groeien vanuit de missie; ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’