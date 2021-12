Suntory introduceert 100% plantaardige PET flessen prototypes

Suntory Group kondigt vandaag aan dat het bedrijf met succes een prototype PET-fles heeft ontwikkeld, gemaakt van 100% plantaardige materialen. Dit is een cruciale stap richting van het doel om in 2030 wereldwijd alleen nog maar 100% duurzame petflessen te gebruiken en alle aardolie-gebaseerde PET-flessen uit de keten te verwijderen. Dit nieuwe prototype is geproduceerd voor het iconische Orangina-merk van het bedrijf in Europa, en voor het bestverkochte gebottelde mineraalwatermerk in Japan, Suntory Tennensui. Deze aankondiging laat een doorbraak zien na de bijna tien jaar lange samenwerking met het duurzame technologiebedrijf Anellotech in de Verenigde Staten.

Deze mijlpaal versterkt het grote momentum van Suntory Beverage & Food Europe’s (SBFE) waarin er voortdurend gewerkt wordt aan een circulaire plastic-economie. Dit wordt gedaan door middel van het ontwikkelen van duurzame materialen, de adoptie van circulaire processen, en het investeren in gevorderde recyclingtechnologieën (zoals werd gedaan bij het innovatieve partnerschap met Carbios – pionier in enzymatische recycling), alsmede door het aanmoedigen van gedragsverandering bij consumenten. Suntory streeft ernaar om de 100% plantaardige fles zo snel mogelijk te commercialiseren om het doel van enkel duurzame PET-flessen voor 2030 te bereiken.

Bij het produceren van PET wordt gebruik gemaakt van twee grondstoffen, 70% tereftaalzuur (PTA) en 30% mono-ethyleenglycol (MEG). Door een combinatie met de nieuwe technologie van Anellotech, is Suntory’s prototype plantaardige fles gemaakt. Deze nieuwe technologie bestaat uit een plantaardig paraxyleen dat is afgeleid van houtsnippers en wordt omgezet in plantaardig PTA en bestaande plantaardige MEG gemaakt van melasse. Deze technologie wordt sinds 2013 gebruikt door Suntory voor het Suntory Tennensui-merk in Japan. Voor het volledig recyclebare prototype plantaardige fles wordt geschat dat er aanzienlijk lagere CO2-uitstoot is in vergelijking tot de aardolie gebaseerde fles. Dit is een belangrijke bijdrage voor het pad dat het bedrijf wil bewandelen om naar netto nul-emissie te gaan voor 2050.

“We zijn blij met deze prestatie, omdat het ons dichter bij het leveren van de duurzame PET-flessen aan de consument brengt,” zegt Tsunehiko Yokoi, Executive Officer van Suntory MONOZUKURI Expert Ltd. “Het belang van deze technologie is dat de PTA wordt geproduceerd uit non-food biomassa om concurrentie met de voedselketen te voorkomen, terwijl MEG ook is afgeleid van non-food grondstoffen.”

Deze nieuwste technologie zorgt ervoor dat SBFE de Suntory Group’s ambitie om alleen plastic te gebruiken dat is gemaakt van afval na consumptie of plantaardige materialen te realiseren. Het bedrijf produceert bij al veel van zijn merken, waaronder Maytea en Pulco, alleen 100% gerecyclede plastic flessen. Daarnaast ligt het bedrijf op schema wanneer er wordt gekeken naar het geleidelijk verhogen van rPET, zodat het in 2023 100% is bij Schweppes en Orangina. “SBF EECM-Benelux is actief in meer dan 50 markten in Europa, Afrika en het Caribisch gebied. Het bedrijf kan niet uitsluitend vertrouwen op de bestaande technologieën en materialen om de overgang naar een circulaire economie te bewerkstelligen en af te bouwen met de op aardolie gebaseerde virgin PET. We moeten investeren in innovaties die onze transitie naar duurzaam plastic op de lange termijn en in alle regio’s ondersteunen. Daarom ben ik blij om te zien dat weer een partnerschap van Suntory deze cruciale fase in het innovatieproces bereikt heeft,” zegt Alexis Daems, COO SBF EECM-Benelux. Hij verwijst naar de lancering van ’s werelds eerste Orangina-fles gemaakt van een enzymatisch recyclingproces eerder dit jaar. Met de drankverpakkingen van het bedrijf die zijn ontworpen voor praktische recycling, ondersteunt het bedrijf volledig de versnelling van recyclingsystemen in heel Europa. Inclusief de uitbreiding van statiegeldsystemen, zoals in Nederland en verbeterde infrastructuur voor afvalbeheer.

Vincent Meron, R&D-directeur van SBFE: “We zijn ervan overtuigd dat plastic, als het op verantwoorde wijze wordt geproduceerd en gerecycled, een belangrijke rol speelt bij de productie van frisdranken. De aankondiging van vandaag toont aan dat we houtsnippers en melasse kunnen gebruiken en kunnen omzetten in plastic dat vervolgens weer kan worden gerecycled. In de toekomst zullen we dit nieuwe bioplastic integreren met plastic gemaakt van afval na consumptie. Hierdoor zijn we in staat om af te stappen van plastic flessen gemaakt van fossiele brandstoffen. Tevens draagt dit bij aan onze activiteiten om CO2-uitstoot te reduceren.”