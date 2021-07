Sunbeam Nova is eerste klimaatneutrale montagesysteem in Nederlandse solar-branche

Partner



Sunbeam BV, toonaangevend leverancier van montagesystemen voor de zonne-energie sector, is als eerste Nederlandse bedrijf in de branche gecertificeerd volgens het Climate Neutral Certification programma van Climate Neutral Group. Sunbeam ontving na een zeer strenge audit het certificaat ‘Climate Neutral Certified – Product’ voor zijn montagesysteem Nova. Dat betekent dat de Nova-systemen vanaf nu volledig klimaatneutraal zijn – en dat is goed nieuws voor partijen die hun zonne-energie voortaan echt duurzaam willen oogsten.

Om het Nova-systeem klimaatneutraal te krijgen, bracht Sunbeam de CO 2 -voetafdruk van alle schakels in de productieketen in kaart: van grondstofwinning tot demontage en hergebruik. Vervolgens heeft Sunbeam de eerste grote stappen in reductie gezet en daarnaast ambitieuze doelen vastgelegd voor vermindering van de uitstoot in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De uitstoot die overblijft, wordt op passende wijze gecompenseerd.

Bewuste keuze voor Klimaatneutraal certificering

Sunbeam koos voor certificering van Climate Neutral Group (CNG), omdat deze certificering méér vraagt dan het bieden van inzicht en transparantie in de productieketen en de bedrijfsvoering. Het certificeringsprogramma stelt eisen aan de reductiedoelen en de breedte van die doelen: streeft een bedrijf alleen naar CO 2 -reductie in de organisatie of stelt het doelen voor de hele toeleverings- en productieketen? Bedrijven dienen daarom een reductieplan in te dienen met concrete en meetbare verbetervoorstellen. Deze zijn vervolgens door externe auditors getoetst. “Het doel moet reductie zijn”, aldus Brecht van der Laan, sustainability manager bij Sunbeam. “Zonder reductie is compensatie niet meer dan afkoop.”

Eerste stap naar volledig duurzame bedrijfsvoering

CNG’s vernieuwde certificering is per 1 januari sterk aangescherpt. Sunbeam voldoet aan de strengere eisen, en is daarmee de eerste in Nederland met een klimaatneutraal montagesysteem voor zonnepanelen. Van der Laan: “Het klimaatneutraal maken van onze producten is een eerste stap op weg naar een volledig duurzame bedrijfsvoering. Het is eigenlijk gek dat we deze mijlpaal vieren. Wat ons betreft houdt elke fabrikant rekening met de impact van zijn producten, op elk niveau – juist in onze sector! Uiteraard ben ik wel trots op deze certificering. Het is een mooie beloning voor de inzet die ons team al jaren toont om onze CO 2 -uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Niet voor niets is CO 2 -reductie een van onze drie bedrijfsdoelen, naast omzet en klanttevredenheid. De certificering gaat ons daarin scherp houden.”

Grondstoffen hebben grootste aandeel in CO 2 -emissie

Verreweg het grootste deel van de CO 2 -uitstoot komt bij Sunbeam voort uit de ruwe grondstoffen, voornamelijk staal. De bijdrage van assemblage en transport aan de uitstoot is daarmee vergeleken klein. Van der Laan: “De impact van staal op onze CO 2 -emissie is gelukkig op vele manieren te reduceren. Denk aan vervanging door kunststof uit hergebruikte bronnen of aan aluminium met een duurzame productiemethode. Minder materiaalgebruik telt net zo goed mee, dus we kijken ook naar ons systeemontwerp.

Verantwoordelijkheid tot aan de afvalfase

Sunbeam wil bovendien tot aan de afvalfase zijn verantwoordelijkheid nemen. Van der Laan: “Onze stalen frames worden doorgaans pas na 20 jaar hergebruikt – en voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen krijg je binnen het GHG (Green House Gas protocol, dé internationaal erkende methode voor CO 2 -boekhouding red.) ‘bonuspunten’. Maar wij willen die punten niet. Dat is in ons eigen nadeel, maar we willen geen beloning voor een prestatie die we over 20 jaar pas leveren. Daarmee geven we ook een signaal af aan de sector, want wij zijn een grote afnemer van staal in onze branche. Staal blijft overigens een uitdaging in onze ambitie, want staalproducenten hebben hun recycling goed voor elkaar. Ze hergebruiken nu al elk stukje gebruikt staal dat ze kunnen vinden. Het probleem is eerder dat de vraag naar nieuw staal gewoon te groot is.”

Uiterlijk 2040 ‘net zero’

CNG toetst Sunbeam jaarlijks op de voortgang in het behalen van de reductiedoelen. Compensatie mag intussen alleen plaatsvinden via gecertificeerde projecten voor de vrijwillige markt voor compensatie. Sunbeam wil uiterlijk 2040 – dus ver voor de klimaatdoelen van Parijs uit – zonder compensatie volledig klimaatneutraal zijn (‘net zero’). Van der Laan: “Daarvoor streven we naar gemiddeld 6% reductie per jaar. De eerste stappen zijn daarin het makkelijkst, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Daarom hebben we de kleine dingen nu al in ons reductieplan opgenomen. We zetten er geen grote stappen mee, maar straks worden ze vanzelf relevant.”

Foto: Sunbeam