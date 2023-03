Wie op zoek is naar een veilig en duurzaam montagesysteem voor grote zonnepanelen, hoeft vanaf deze maand niet verder te zoeken. Met Sunbeam Supra installeer je in een handomdraai nu zelfs de grootste formaten zonnepanelen op het platte dak. Net als de andere montagesystemen van Sunbeam is Supra volledig CO2-neutraal. Sunbeam is daarin nog altijd uniek en won deze maand op de vakbeurs Solar Solutions International de ‘Best Innovation Award’.

Sunbeam heeft onlangs Supra op de vakbeurs Solar Solutions International geïntroduceerd. Daar waren installateurs, EPC’ers, dealers, groothandels, projectontwikkelaars en gebruikers van

zonne-energie van harte welkom om zelf kennis te maken met Supra. Sunbeam vult met Supra een belangrijke behoefte in, want voor de nieuwe generatie grote zonnepanelen op het platte dak is nog altijd sprake van een minimaal aanbod aan montagesystemen. Sunbeam viel op Solar Solutions International meteen in de prijzen, want Supra werd bekroond met de Best Innovation Award van de beurs. Vooral het duurzame karakter van het ontwerp gaf daarin de doorslag.

Makkelijke en veilige montage

Met Sunbeam Supra zijn zelfs formaten tot 2500 mm lengte en 1310 mm breedte veilig, eenvoudig en volgens arbo-richtlijnen te installeren. De slimme constructie draagt de zware panelen al tijdens de installatie. Tijdens het vastschroeven draait het paneel via het gepatenteerde klemsysteem exact naar de juiste eindpositie. Alle klemmen zijn daarbij bereikbaar zonder over de panelen heen te hoeven hangen. Ook de kabels zijn dan veilig aan te sluiten. Daarnaast zorgt Supra voor het haaks leggen van het veld en een maatstok is niet meer nodig. De montage voldoet vanzelfsprekend aan de voorgeschreven installatiemethode van elke paneelfabrikant. Ook aan de logistiek van de installateur draagt Supra een steentje bij, dankzij compacte verpakkingen met weinig verpakkingsmateriaal.

Eerste CO2-neutrale montagesysteem voor grote zonnepanelen

Sunbeam Supra is meteen het eerste volledig CO2-neutrale montagesysteem voor grote zonnepanelen. Het systeem is ontworpen met slimme doorkoppelingen en kent een geoptimaliseerd materiaalgebruik. De gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk van gerecyclede grondstoffen. Het resterende deel aan CO2-emissie is gecompenseerd. Sunbeam maakt dit mogelijk door maatregelen bij Sunbeam zelf, maar ook in de keten van toeleveranciers.

Over Sunbeam

Sunbeam is in 2011 opgericht en produceert innovatieve en duurzame montagesystemen voor zonnepanelen op platte en schuine daken. Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staan daarbij voorop. Sunbeam is overtuigd van maatschappelijk verantwoord ondernemen op elk gebied, bijvoorbeeld via assemblage door medewerkers in de sociale werkvoorziening en door diverse goede doelen te steunen. Bovendien zijn alle producten van Sunbeam al sinds 2020 volledig CO2-neutraal. Sunbeam is daarvoor gecertificeerd met de toonaangevende Climate Neutral Certification Standard. Sunbeam is in de markt nog steeds de enige aanbieder die volledig CO2-neutrale montagesystemen levert.