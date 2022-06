Bij Koninklijke Grolsch zijn ze continue bezig met verduurzamen en dus altijd op zoek naar manieren om het bier nóg groener te maken. Hierin zoeken ze graag de samenwerking op. Ook op het gebied van transport. Met de ambitie voor een volledig CO 2 – neutrale waardeketen is Grolsch dan ook trots op een nieuw duurzaamheidsinitiatief bij één van haar transportpartners Heisterkamp Transportation Solutions: Solar On Top.

Toen Heisterkamp met het idee kwam om een test te doen met trucks en trailers met zonnepanelen op het dak hoefden Grolsch hier natuurlijk niet over na te denken! Momenteel rijden er twee vrachtwagens voor Grolsch, die zijn voorzien van zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen zorgen ervoor dat de accu’s van de vrachtwagens continue worden bijgeladen door de zonnepanelen.

Het grote voordeel hiervan is dat de trekker tijdens het laden en lossen niet constant hoeft te blijven draaien. Dit resulteert weer in minder dieselverbruik én minder CO2 uitstoot. Een ander voordeel is dat de accu’s langer meegaan en de kans op stilstand minder wordt. Sinds enkele maanden zijn de twee systemen operationeel en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De uiteindelijke evaluatie moet uitwijzen of er meer vrachtwagens met zonnepanelen de weg op kunnen.