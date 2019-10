Suiker Unie gaat eiwit uit blad produceren

Suiker Unie heeft 10 oktober haar Green Protein Demo Plant officieel in gebruik genomen. Daarin is zij gestart met de productie van eiwit uit bietenblad. Dit gebeurt met een unieke, baanbrekende methode, waarvan de exclusieve licentie is verworven. De eerste 100 kg product komt nog dit jaar beschikbaar.

Plantaardige eiwitbronnen zijn onmisbaar om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te voorzien. Met de demo plant zet Suiker Unie een belangrijke stap om bij te dragen aan deze proteïnetransitie.

Groene bladeren van planten bevatten 1% tot 3% eiwit. Dankzij een nieuw extractieproces, ontwikkeld en gepatenteerd door TNO, is het mogelijk om dat eiwit eruit te halen. Royal Cosun – het moederbedrijf van Suiker Unie – heeft de exclusieve licentie om het patent te gebruiken.

In de demo plant gaat Green Protein dat eiwit uit bietenblad -en later ook uit blad van andere gewassen- extraheren. Van elke hectare bietengewas komt 20 tot 30 ton bietenblad. Daaruit kan 180 à 280 kg hoogwaardig eiwit worden gehaald. “Uit het blad wordt een donkergroen sap geëxtraheerd dat we in een aantal stappen raffineren en drogen tot een kleurloos, smaak- en geurloos eiwitpoeder”, vertelt Paulus Kosters, senior programma manager eiwitten bij Cosun . “De voedingsindustrie kan dit functionele plantaardig eiwit in talrijke producten benutten. Bijvoorbeeld in vleesvervangers, (schuim)gebak, dranken, sauzen en desserts. We streven ernaar om, na deze demo plant, tegen 2022 de eerste grootschalige productielijn draaiende te hebben.”

Voorloper

De Green Protein Demo Plant maakt deel uit van een strategisch programma dat Cosun is gestart voor plantaardige eiwitten. “We willen een voorloper zijn op dit gebied”, verklaart Frank van Noord, directeur Innovatie. “Van oudsher werken we al aan het maximaal verwaarden van onze gewassen. Ons open innovatiecentrum voor alternatieve eiwitten, dat Cosun is gestart op Nieuw Prinsenland bij Dinteloord, past daar perfect in. We nodigen innovatieve partijen uit om met ons op te trekken in de eiwittransitie.”