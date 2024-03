Rabobank, Foodvalley NL en het Interprovinciaal Eiwitoverleg lanceren het programma Plant Protein Forward. Het doel is opschaling van gewasgerichte keteninitiatieven die bijdragen aan hogere consumptie van Nederlands geteeld plantaardig eiwit. Het eerste initiatief dat gebruik maakt van het programma is de keten rondom Dutch Edamame. De lancering vond plaats op 27 maart op het Utrechtse hoofdkantoor van Rabobank.

Nieuw Perspectief

Plant Protein Forward biedt een nieuw perspectief voor agrariërs en draagt bij aan de doelstelling van de Nationale Eiwitstrategie om Nederland meer eiwit-zelfvoorzienend te maken. Het programma focust op keteninitiatieven waar agrariërs centraal staan, waaronder agrariërs die hun eigen geteelde grondstoffen zoals lupine, veldboon of soja verwerken tot ingrediënten of eindproducten. Alex Datema, Directeur Food & Agri Nederland Rabobank, benadrukt: ‘Meer eiwitteelt van Hollandse bodem past uitstekend bij Rabobank’s visie op de agrofoodsector in 2040. Initiatieven als Plant Protein Forward zijn belangrijk voor het ontwikkelen van robuuste ketens met een goed verdienmodel voor agrariërs’.

Afzetvergroting

Lopende keteninitiatieven leveren al duurzame, gezonde en smakelijke producten en ingrediënten op, structurele afzet blijft helaas vaak achter. Marjolein Brasz, Directeur Foodvalley NL merkt op: ‘De teelt van eiwitrijke vlinderbloemigen levert op zo veel vlakken waarde, denk aan biodiversiteit en bodemkwaliteit. De hele keten is aan zet om hen bij de afzetvergroting een stap voorwaarts te brengen, van producent en retail tot de publieke- en de financiële sector. Daarom ben ik verheugd over deze bijzondere samenwerking tussen Rabobank, IPO Eiwittransitie en Foodvalley’.

Ketenversterkers en programmatische Aanpak

Plant Protein Forward wordt ondersteund door ketenversterkers die inspelen op de specifieke behoeften van de betrokken agrariërs en ketenpartijen. Een ketenversterker maakt voor minimaal een half jaar onderdeel uit van een bestaand team. De verkregen inzichten, zoals nieuwe samenwerkingsvormen, de route-to-market en het vermarkten van voordelen op het gebied van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wordengedeeld door The Protein Community en via de Eiwitboeren van Nederland. De samenwerkende provincies zeggen hierover: ‘Zo komen we tot een programmatische aanpak die toekomstige keteninitiatieven over provinciegrenzen heen helpt bij het opschalen van innovaties gebaseerd op lokale plantaardige gewassen’.

Groene Krachtpatser

Het Dutch Edamame initiatief is een veelbelovend voorbeeld van hoe Plant Protein Forward zich inzet voor de bevordering van Nederlands geteeld plantaardig eiwit. De verse sojaboon, die steeds populairder wordt, vindt zijn weg naar de Nederlandse markt zowel vers-ingevroren als verwerkt in gerechten zoals poke-bowls, maaltijdsalades en wraps. Harry Schreuder, één van de oprichters van Dutch Edamame benadrukt: ‘Nu nog kiezen supermarkten en cateraars vaak voor Edamame uit Azië. Terwijl wij de teelt inmiddels goed in de vingers hebben. Waarom van ver halen als het dichtbij kan worden geteeld en zoveel voordelen biedt? Met Plant Protein Forward willen we Dutch Edamame uiterlijk in 2025 beschikbaar hebben voor alle Nederlanders’.

Meerjarig programma

Plant Protein Forward zal in de aankomende drie jaar minstens zes verschillende gewasspecifieke keteninitiatieven ondersteunen bij opschaling, professionalisering en afzetcreatie. Tijdens de looptijd werkt Plant Protein Forward nauw samen met de Eiwitboeren van Nederland, onder andere op het gebied van kennisdeling.