Subway introduceert plantbased ‘remix’ van populaire Chicken Teriyaki Sub

Met de ‘Tastes Like Chicken’ Teriyaki, speelt Subway in op de toenemende vraag naar alternatieven voor vleesproducten onder fast-food lovers. Vandaag, op 19 november, lanceert Subway een plantbased variant op hun meest geliefde Sub die geïntroduceerd wordt met een spraakmakende introductiecampagne.

Dat er tegenwoordig meer vraag is naar vleesloze alternatieven, is inmiddels wel bekend. Zo groeit die vraag ook voor eten ‘ on the go ’. Subway heeft als doel om een product aan te bieden, dat niet alleen door veganisten en flexitariërs, maar ook door die-hard vleeseters omarmd wordt. Daarom besloten ze hun eigen ‘Tastes Like Chicken’ vleesvervanger te introduceren volgens recept van hun bestverkochte Sub: de Chicken Teriyaki. De vegan variant op de klassieker wordt gemaakt van soja, met een structuur net als die van “echte” kip. Voor de lancering zijn er uitgebreide smaaktests gedaan waaruit bleek dat de klassieker en de vegan sub niet te onderscheiden waren.

De ‘Tastes Like Chicken’ Teriyaki campagne is als product een ‘remix’ van de klassieke Chicken Teriyaki. De nieuwe Sub wordt dan ook gelanceerd met een remix track en videoclip, die goed aansluit bij de jongere en social media doelgroep van nu. Ook qua look en feel is het geïnspireerd op de hedendaagse internet cultuur. Zo zijn er digitale stickers te gebruiken op Instagram en Whatsapp, een catchy nummer en dansmoves die uitnodigen tot meedoen. En voor de diehards die er geen genoeg van kunnen krijgen, is er voor de bijbehorende TikTok challenge een samenwerking aangegaan met Nederlandse Hip Hop choreograaf Vincent Vianen, onder andere bekend van So You Think You Can Dance.

Mireille Elberse, Head of Marketing Ned-Nordics bij Subway, geeft aan: “Als Subway willen wij dat er voor iedereen een optie te vinden is in ons aanbod, daarom is de Tastes Like Chicken Teriyaki een mooie aanvulling op ons bestaande vegan aanbod. Er zijn al wel meer plantaardige opties in onze Subway restaurants, maar met de vegan Chicken Teriyaki blijft onze iconische smaak voor iedereen toegankelijk en haast niet te onderscheiden van ‘the real deal’.”

Bekijk hieronder de video: