Slagerij Hergo zorgt ervoor dat niet alleen vleeseters, maar ook vega-lovers met plezier een bezoekje kunnen brengen aan hun Amsterdamse winkels. Vanaf zaterdag 4 maart, vlak voor de start van de Nationale Week Zonder Vlees, bevat het assortiment van de welbekende Amsterdamse ‘slager met een koksmuts’ echte ‘slagerskip’, maar dan volledig plant-based. Hiervoor werden de handen ineengeslagen met het merk LikeMeat (onderdeel van LIVEKINDLY Collective).

Sinds de oprichting in 1930 is slagerij Hergo uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken. Niet alleen door de vleesproducten van hoge kwaliteit, maar ook door de broodjes corner. Een succesformule door innovatie, ambacht en vakmanschap te combineren met de focus op duurzaamheid en herkomst. Het vlees dat wordt verkocht is afkomstig van dieren die op natuurlijke, diervriendelijke wijze lokaal worden grootgebracht, in combinatie met de benodigde ruimte en hoogwaardig voer. Met de groei van het aantal flexitariërs, vegetariërs en veganisten wordt deze duurzaamheidspijler nu extra kracht bijgezet. Vanaf deze zaterdag biedt de slager plant-based‘ ‘slagerskip’, in samenwerking met LikeMeat. De slagersvitrine wordt aangevuld met de Like Chicken Burger, Like Grilled Chicken en Like Chicken Bites Paris, met een unieke kruidenmix van Hergo, en in de broodjes corner wordt het broodje plant-based Surinaamse Kip verkocht.

Alle LikeMeat producten die aan het assortiment van Hergo worden toegevoegd, evenals de resterende producten uit LikeMeat’s WOW range, waaronder Like Gyros en Like Chicken Kebab, zijn onlangs verbeterd in receptuur. Hierdoor is een smaak en textuur gecreëerd die nagenoeg gelijk is aan die van de dierlijke variant. Zo streeft het merk ernaar om de keuze voor de duurzame optie voor iedereen – inclusief de klanten van Hergo – te vergemakkelijken.

“De begrippen vegetariër en slager hoorde je voorheen niet vaak – of beter gezegd nooit – in dezelfde zin. Wij willen er als slager zijn voor alle Amsterdammers, dus ook voor degenen die geen vlees eten. De toevoeging van plant-based kip aan ons assortiment en de lancering van een vegetarische optie in de broodjes corner is hierin de eerste stap. Waar LikeMeat zich specialiseert in de lekkerste alternatieven voor dierlijke kip, was de keuze om met dit merk samen te werken snel gemaakt”, aldus Stefan Kunz, Retail Manager bij Hergo.

“We zijn trots dat dé Amsterdamse slager, Hergo, met LikeMeat de stap naar een plantaardig assortiment zet. We hebben de smaak en textuur van onze Like Chicken Bites naar een volgend niveau getrokken en het is mooi dat deze kwaliteit ook door slagers wordt erkend.” aldus Justine Berger, Marketing Director voor LikeMeat.

De Like Chicken Burger wordt verkocht voor €1.95 per stuk, de Like Grilled Chicken en Like Chicken Bites Paris voor €19,90 per kilogram en het broodje plant-based Surinaamse kip voor €3,95 per stuk. Alle producten zijn vanaf 4 maart verkrijgbaar bij slagerij Hergo bij de bekende vestiging op de Beethovenstraat in Amsterdam.