Wilt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf uw bedrijf minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas en duurzaam ondernemen? En heeft u daarbij advies en ondersteuning nodig? Dan kan u gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) wil de overheid ondernemers stimuleren een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Met de subsidie kan de ondernemer een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat en ondersteuning bij de uitvoering.

Subsidie voor bedrijven met relatief laag energieverbruik

De subsidie is voor mkb-bedrijfspanden met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze mkb’ers is nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Advies en ondersteuning voor energiebesparing

De energiekosten stijgen en zullen blijven stijgen. Nu is het moment om te investeren in energiebesparende maatregelen. De investeringen zijn vaak snel terug verdiend. Ondernemers kunnen zich laten adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hierbij horen. Dit kan gaan om aanpassingen aan het pand, gebruiken van duurzame technieken of andere energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van bedrijfswagens. Met het advies kan de energieadviseur de ondernemer ook ondersteunen bij de uitvoering en van één of meer energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een financieringsplan of subsidieaanvraag voor een andere regeling. De ondernemer kan nu, met steun van de overheid, expertise in huis halen om zijn bedrijf te verduurzamen.

Aanvragen kan tot en met 30 september 2022

Aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 september 2022. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. Meer informatie over voorwaarden, subsidiebedrag en hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u op www.rvo.nl/svm.

