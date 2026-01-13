Ondernemersorganisaties in het mkb kunnen vanaf 13 januari 2026 de subsidie Collectieven mkb Verduurzaming Reisgedrag (COVER) aanvragen. Met de subsidie kunnen projecten gefinancierd worden, gericht op een blijvende vergroening van het reisgedrag van werknemers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit.

Denk hierbij aan het organiseren van deelvervoer op uw bedrijventerrein, het ontwikkelen en uitvoeren van een werkschema om thuiswerken te verankeren of het maken van cao-afspraken over duurzame mobiliteit voor uw branche. De subsidie is alleen beschikbaar voor projecten die worden ingediend door ondernemersorganisaties, zoals brancheorganisaties, ondernemersverenigingen of bedrijfsinvesteringszones voor het mkb. De organisatie zelf moet een rechtspersoon zijn, zoals een vereniging of stichting, die werkgevers vertegenwoordigd. Van de bij de aanvrager aangesloten werkgevers moet tenminste 50% tot het midden- en kleinbedrijf behoren.

Van een project wordt maximaal 75% via COVER gefinancierd tot een maximum van € 100.000. Voor COVER is in 2026 in totaal een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een ingediend projectplan. Op RVO.nl zijn hiervoor twee formats aanwezig die gebruikt kunnen worden. Ook voor de onderbouwing van uw begroting is een format beschikbaar. U kunt de subsidie COVER digitaal aanvragen vanaf 13 januari 2025 9.00 uur tot en met 1 oktober 2025 12.00 uur. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht.

Bedrijvenpark H2O zette met behulp van de COVER-subsidie een bushalte neer op hun bedrijventerrein en schafte er deelfietsen mee aan. Met als resultaat dat het terrein veel beter bereikbaar is met het OV. De gemeenten, vervoersmaatschappij en ondernemers hadden hier aanvankelijk geen budget voor.

Jankees Klapwijk van PM Bedrijventerreinen benadrukt de noodzaak: “van ondernemers kreeg ik signalen dat medewerkers de bereikbaarheid van het openbaar vervoer onvoldoende vonden”, zegt hij. “De dichtstbijzijnde bushalte is veel te ver lopen. Je wilt goed bereikbaar zijn voor medewerkers. Ze moeten er niet op achteruit gaan als hun werkgever verhuist naar dit bedrijvenpark. Vooral stagiairs zijn afhankelijk van goed openbaar vervoer.”

Volgens hem zijn de bushalte en deelfietsen een groot succes onder de werknemers: “ze zijn hier echt heel blij mee, want bereikbaarheid was een pijnpunt. En dat is bij veel meer bedrijventerreinen het geval. Het zou goed zijn voor de BV Nederland als zij ook werken aan hun bereikbaarheid.”