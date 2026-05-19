Nu Nederland de grens van 100.000 leasefietsen passeert, wint de fiets terrein als onderdeel van het dagelijkse woon-werkverkeer. Hybride werken versterkt die ontwikkeling, doordat de noodzaak voor lange en kostbare dagelijkse reizen afneemt en werkplekken dichter bij huis komen. Onderzoek van International Workplace Group (IWG) laat zien wat dat in de praktijk betekent: kortere reistijden helpen werknemers tijd terug te winnen, stress te verminderen, kosten te verlagen én gezondere dagelijkse routines vol te houden. De fiets wordt daardoor een logische keuze voor steeds meer forenzen, met alle voordelen die daarbij komen.

De fietsende forens wint op alle fronten

Uit recent onderzoek van IWG blijkt dat hybride werken die voordelen nu al zichtbaar maakt.** Bijna een derde van de Nederlandse hybride werknemers (32%) zegt dat werken dichter bij huis helpt om actiever te leven en gezondere routines vast te houden. Meer dan de helft (52%) ervaart daarnaast dat zij hun tijd beter benutten doordat zij minder hoeven te reizen. Voor 38% is de tijd die zij terugwinnen door minder woon-werkverkeer een van de grootste voordelen van hybride werken. Die extra tijd zorgt voor meer flexibiliteit en meer ruimte voor het privéleven.

Ook praktisch levert het voordelen op. 28% waardeert de vrijheid om de werkplek te kiezen op basis van kosten en gemak, en 16% wijst op lagere reiskosten als direct voordeel.

Minder stress, betere werk-privébalans

Minder reizen betekent meer dan tijd terugwinnen; het raakt aan hoe mensen zich voelen. Zo zegt bijna de helft van de Nederlandse hybride werkers (46%) dat meer vrijheid in waar en wanneer ze werken, helpt om stress te verminderen. Daarnaast geeft 28% aan dat duidelijkere grenzen tussen werk en privé de werkdruk bij thuiswerken verder zou verlichten. Naarmate het woon-werkverkeer korter en flexibeler wordt, worden die voordelen tastbaarder, en wie de auto vaker laat staan en de fiets pakt, ervaart dat verschil dagelijks.

De besparingen van lokaal werken lopen snel op

Minder ver pendelen levert ook aanzienlijke financiële voordelen op. Uit een nieuwe analyse door International Workplace Group en Development Economics blijkt dat werknemers die vier dagen per week lokaal werken in de VS tot $30.332 (ca. €26.000) per jaar kunnen besparen. In het Verenigd Koninkrijk loopt dat op tot £13.188 (ca. €15.200).*** De optelsom van brandstof, ov, parkeerkosten en dagelijkse uitgaven zoals koffie en lunch loopt snel op, en lokaal werken kan die druk structureel verlichten.

Mark Dixon, CEO van International Workplace Group: “De lange dagelijkse pendel naar het werk is een steeds duurdere en minder noodzakelijke gewoonte geworden. De opkomst van hybride werken brengt de werkplek dichter bij huis. Daardoor komt de fiets of een wandeling naar het werk binnen bereik van een groeiende groep mensen, die zo tegelijkertijd fit en gezond blijft.”

“Werknemers die dichter bij huis werken, verlagen hun dagelijkse uitgaven fors, houden tijd over en ervaren minder stress. De middelen die zo vrijkomen, kunnen ze gebruiken voor andere doelen in hun leven, zoals sparen, schulden aflossen of investeren in een betere kwaliteit van leven.”